Call My Agent: guarda Stefano e Corrado in streaming

Call My Agent: Italia è riuscita nell’impresa quasi impossibile di rubare almeno in parte l’attenzione rivolta a una serie come The Last of Us. Entrambe sono disponibili in esclusiva Sky, anche in streaming. La produzione nostrana, ambientata e girata nella capitale, accoglie oggi gli ultimi due episodi che completano la prima stagione.

Call My Agent: in streaming Stefano e Corrado

Senza anticipare nulla, per non rovinare la sorpresa inciampando in spoiler su quanto accade tra gli agenti della CMA e i loro assistiti, anticipiamo solo che Stefano ha ruota attorno a Stefano Accordi e che Corrado poggia sulla grandezza del maestro Corrado Guzzanti. Ecco il trailer di quanto accaduto in precedenza con un Pierfrancesco Favino che ha preso troppo sul serio l’interpretazione del comandante Ernesto Che Guevara.

Ecco dunque completata l’uscita dei sei episodi previsti, tutti già disponibili per la visione. Questi i protagonisti.

Paola: Paola Cortellesi si prepara a interpretare la regina in una grande serie internazionale, ma la lotta per la corona si rivelerà all’ultimo sangue ; Paolo: Paolo Sorrentino ha avuto una nuova grande idea e alla CMA farebbero qualunque cosa pur di compiacerlo. Ma forse questa non è una buona idea ; Pierfrancesco e Anna: Pierfrancesco Favino si è un po’ troppo immedesimato nel suo ultimo ruolo. Disperata, Anna Ferzetti chiede aiuto a Lea per farlo tornare in sé . Matilda: Matilda de Angelis rimane vittima di un’improvvisa tempesta mediatica che rischia di travolgere la CMA e Vittorio medita di abbandonare la nave . Stefano: con Stefano Accordi; Corrado: con Corrado Guzzanti.

Si conclude così la prima stagione di Call My Agent: Italia, remake della celebre serie francese Dix Pour Cent. Tutti gli episodi sono accessibili anche in streaming. Ricordiamo che grazie all’ offerta di Sky Q (30 giorni a soli 9 euro) si ha accesso anche a The Last of Us e MasterChef Italia oltre che all’intero catalogo delle piattaforme Netflix e Paramount+, senza alcuna spesa aggiuntiva.

