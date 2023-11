Call of Duty Modern Warfare 3 è in sconto ECCEZIONALE su Kinguin

Call of Duty Modern Warfare 3 è arrivato all’inizio di questo mese e adesso hai la possibilità su Kinguin di acquistarlo a prezzi molto interessanti. Gli sconti sono relativi a tutte le piattaforme per cui il gioco è disponibile, dunque PC e console PlayStation e Xbox. Ti basta seguire i collegamenti seguenti per acquistare la versione di tuo interesse.

Call of Duty Modern Warfare 3: gli sconti attivi su Kinguin

Questi sono gli sconti che puoi sfruttare su Call of Duty Modern Warfare 3 per le tue piattaforme preferite:

Naturalmente, non mancano gli sconti sugli abbonamenti Xbox Game Pass Core e PlayStation Plus che ti permettono innanzitutto di giocare in multiplayer online con amici e persone da tutto il mondo, ma anche di accedere ad un catalogo di giochi da sfruttare sulle tue console.

Per quanto ci riguarda è tutto. Adesso tocca a te scegliere la tua versione preferita, approfittare dello sconto e iniziare subito a giocare con lo sparatutto più atteso dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.