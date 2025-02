CambiaVerso: il metodo rivoluzionario per l'innovazione e la finanza agevolata

Innovare non è solo un’opzione, ma una necessità, soprattutto in campo imprenditoriale, quindi per le aziende che vogliono restare competitive in un mercato ormai in continua evoluzione. Realizzare tutto ciò, per molte imprese italiane, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), risulta essere molto complicato. Esse faticano ad accedere alle risorse economiche necessarie per sviluppare progetti innovativi, principalmente a causa della burocrazia complessa e per la mancanza di competenze specifiche all’interno delle stesse.

È proprio in questo scenario che si inserisce CambiaVerso, l’ azienda capitanata da Ivano Corradetti, Founder & CEO, che ha sviluppato un metodo strutturato e scientifico per supportare le imprese nell’ottenere finanziamenti agevolati e rendere concreto il loro percorso di innovazione. Grazie ad un approccio basato sulla norma ISO 56000, CambiaVerso semplifica il processo di accesso ai fondi pubblici e privati, rendendo la finanza agevolata finalmente alla portata di tutte le imprese.

Ma cosa rende il Metodo CambiaVerso davvero così efficace? Quali sono i vantaggi per le aziende che scelgono tale soluzione? E soprattutto, come riesce a semplificare l’accesso ai bandi e ai finanziamenti? Se volete avere queste risposte, vi basterà continuare a leggere qui sotto.

Il metodo CambiaVerso: innovazione con un approccio strutturato

Molte aziende vorrebbero innovare, ma, purtroppo, non sanno da dove iniziare. Il Metodo CambiaVerso è stato progettato proprio per risolvere questo problema, fornendo una guida chiara e operativa per sviluppare progetti di innovazione in modo efficace e sostenibile.

A differenza di altre soluzioni presenti sul mercato, CambiaVerso non si limita soltanto a fornire consulenza generica, bensì adotta un approccio scientifico e certificato, basato sulla già citata norma ISO 56000. Questa norma internazionale definisce le best practice per la gestione dell’innovazione, aiutando le aziende a pianificare, implementare e monitorare i loro progetti con un metodo strutturato e scalabile.

Perché il metodo CambiaVerso è importante per le aziende?

​L’innovazione può essere un processo complesso e dispendioso e, spesso, le imprese si trovano di fronte a numerosi ostacoli e sfide da affrontare. Tra vi sono certamente la difficoltà nell’individuare le opportunità di finanziamento disponibili, la scarsa conoscenza delle norme e dei requisiti necessari per accedere ai fondi, la mancanza di personale qualificato per la preparazione e gestione delle domande e per ultimo, ma non per importanza, le lunghe procedure legate alla burocrazia italiana fin troppo complicata.

Il Metodo CambiaVerso risponde a tutte queste esigenze garantendo un supporto completo e strutturato. Le aziende che lo adottano possono contare su un processo guidato che le accompagna in tutte le fasi del percorso di innovazione, dalla progettazione alla realizzazione concreta, fino all’ottenimento dei finanziamenti.

Sistema di coinvolgimento multifunzionale per l’innovazione aziendale

Uno dei principali punti di forza di CambiaVerso sta proprio nel suo approccio multifunzionale che coinvolge diversi attori aziendali nel processo di innovazione. Spesso, in molte imprese, il progetto di innovazione viene affidato esclusivamente ad un team ristretto, magari al solo reparto Ricerca & Sviluppo. Questo limite può ridurre la capacità dell’azienda di generare idee e soluzioni efficaci.

CambiaVerso propone, invece, un modello di innovazione collaborativa, che include:

Dirigenti e management per definire strategie e obiettivi chiari

per definire strategie e obiettivi chiari Team operativi e tecnici per tradurre le idee in progetti concreti

per tradurre le idee in progetti concreti Esperti di finanza agevolata per individuare e gestire le opportunità di finanziamento

per individuare e gestire le opportunità di finanziamento Partner esterni e stakeholder per ampliare le risorse e il know-how disponibile

Grazie a questo sistema, viene aumentata notevolmente l’efficacia dei progetti innovativi e migliorata la capacità dell’azienda di sviluppare soluzioni realmente applicabili e finanziabili.

CambiaVerso Plus: Il match perfetto tra azienda e opportunità

A complemento del metodo appena descritto, CambiaVerso ha creato una piattaforma unica nel suo genere: CambiaVerso Plus. Tale soluzione è basata sull’intelligenza artificiale e punta a rivoluzionare completamente il modo in cui le aziende accedono ai finanziamenti agevolati. Come funziona? E’ presto spiegato. Questa piattaforma avanzata analizza in tempo reale le esigenze di un’azienda e le confronta con le opportunità di finanziamento disponibili, individuando il “match” perfetto. Non si limita a segnalare i bandi più adatti, ma automatizza l’intero processo, riducendo drasticamente il carico burocratico.

Ecco le principali funzionalità di CambiaVerso Plus:

Identificazione delle migliori opportunità di finanziamento: la piattaforma analizza migliaia di bandi nazionali ed europei e seleziona quelli più adatti alle esigenze dell’azienda.

la piattaforma analizza migliaia di bandi nazionali ed europei e seleziona quelli più adatti alle esigenze dell’azienda. Supporto alla scrittura con AI generativa : CambiaVerso Plus, grazie all’AI è in grado di supportare efficacemente i progettisti e redigere le domande di finanziamento, garantendo che rispettino tutti i requisiti richiesti.

: CambiaVerso Plus, grazie all’AI è in grado di supportare efficacemente i progettisti e redigere le domande di finanziamento, garantendo che rispettino tutti i requisiti richiesti. Gestione della rendicontazione: il processo di rendicontazione viene semplificato e automatizzato, riducendo il rischio di errori e aumentando le probabilità di successo.

il processo di rendicontazione viene semplificato e automatizzato, riducendo il rischio di errori e aumentando le probabilità di successo. Monitoraggio costante: la piattaforma aggiorna le aziende in tempo reale su nuove opportunità di finanziamento, evitando che si perdano occasioni importanti.

Questa innovazione ha avuto un impatto significativo sul mercato, tanto che CambiaVerso ha depositato un brevetto mondiale per CambiaVerso Plus, sottolineando l’unicità della soluzione proposta.

Perché le aziende italiane hanno bisogno di CambiaVerso

Nonostante le opportunità offerte dalla finanza agevolata siano numerose, molte aziende italiane non riescono a sfruttarle adeguatamente. Secondo diversi studi, circa il 70% delle piccole e medie imprese in Italia non accede a bandi e finanziamenti pubblici. La stessa Confcommercio conferma che soltanto il 15% delle PMI italiane riesce a beneficiare di incentivi e fondi europei, un dato che evidenzia un notevole gap tra le risorse disponibili e quelle effettivamente utilizzate dalle imprese. Ciò comporta ad una importante perdita in termini di possibilità di crescita delle Aziende e dell’Italia stessa.

Come già anticipato, le principali cause sono da ricercare nella scarsa conoscenza delle procedure in quanto molte aziende non sanno come muoversi nel mondo della finanza agevolata, nei tempi notevolmente lunghi per la preparazione delle domande, dovuti alla complessa burocrazia italiana, e per la mancanza di risorse interne (personale qualificato) all’interno delle PMI stesse che abbia esperienza nella gestione di bandi e incentivi.

CambiaVerso elimina tutti questi ostacoli offrendo un servizio chiavi in mano che consente alle aziende di accedere più facilmente ai finanziamenti e concentrarsi sulla crescita e sull’innovazione.

Innovare è semplice con CambiaVerso

CambiaVerso non è solo un metodo, ma una vera e propria rivoluzione nel modo in cui le aziende affrontano l’innovazione e la finanza agevolata. Sfruttando un approccio basato sulla norma ISO 56000, grazie al sistema di coinvolgimento multifunzionale e alla piattaforma CambiaVerso Plus, citati poco sopra, le imprese potranno finalmente accedere ai finanziamenti in modo semplice, veloce e sicuro.

Per ricevere maggiori informazioni su quanto appena scritto e per iniziare ad incrementare il valore delle vostre aziende, basta compilare la form visitando il sito ufficiale; il Team di esperti CambiaVerso sarà a disposizione.

In collaborazione con CambiaVerso