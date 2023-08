Cambio operatore? Scegli NeN: è 100% green e risparmi 4€ al mese

Nata come una startup indipendente ma con solide radici in A2A, una delle principali aziende di energia nel paese, NeN si distingue per la sua visione chiara e pulita. Il suo impegno per l’energia sostenibile è evidente dal fatto che offre energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Questo non solo riduce l’impatto ambientale, ma offre anche a te, il consumatore, la possibilità di fare una scelta consapevole per il pianeta.

Una delle ragioni principali per cui dovresti considerare NeN come il tuo fornitore di energia è lo ScontoNeN. Questa promozione ti offre uno sconto speciale di 48 euro per ogni fornitura che attivi. Questo sconto viene applicato in modo intelligente, con 4 euro di risparmio al mese per 12 mesi. Questo significa che non solo risparmierai inizialmente, ma continuerai a beneficiare di prezzi convenienti nel tempo.

Un’altra caratteristica interessante di NeN è la possibilità di bloccare il prezzo dell’energia per un periodo di tempo che va dai 12 ai 36 mesi, a seconda dell’offerta che scegli. Questo ti dà una preziosa stabilità finanziaria, consentendoti di pianificare il tuo bilancio in modo più efficace e proteggendoti dagli aumenti imprevisti dei prezzi delle bollette energetiche.

NeN rende il calcolo delle rate mensili estremamente semplice. Suddivide l’importo annuale in 12 rate mensili, in modo che tu possa pianificare il tuo budget con facilità. Alla fine dell’anno, il conto viene aggiornato in base ai tuoi consumi effettivi e ai cambiamenti nei prezzi delle materie prime, garantendo una totale trasparenza e nessuna sorpresa sgradita.

NeN non si limita all’energia elettrica verde, ma compensa anche le emissioni di gas finanziando progetti di responsabilità sociale d’impresa. In questo modo, scegliendo NeN per il tuo gas, puoi contribuire a mitigare l’impatto ambientale di questa fonte di energia. Passare a NeN è un processo semplice e gratuito. Basta visitare il sito ufficiale, selezionare il tipo di fornitura che desideri attivare e caricare la tua bolletta. In pochi minuti, avrai calcolato la tua rata e sarai pronto a iniziare a risparmiare.