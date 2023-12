Campanello senza fili con PORTATA 300m, lo installi in 2 secondi (12€)

Perché chiamare il tecnico o improvvisarti aggiustatutto quando puoi migliorare o riparare il citofono che hai a casa con questo campanello senza fili? Creato appositamente, lo installi da solo e con facilità. In più ti mette a disposizione quello che di cui hai esattamente bisogno.

Approfitta ora del prezzo al minimo su Amazon per farlo diventare tuo. A casa, in ufficio o ovunque tu voglia lo porti con soli 12,99€, non perdere tempo. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni, con i servizi Prime, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Campanello senza fili: una risorsa a cui non avresti mai pensato

Se hai più di un’entrata in casa o semplicemente non sai mai quando viene qualcuno a trovarti perché il tuo citofono fa le bizze, questo campanello senza fili subentra in tuo aiuto. Comodo, pratico e soprattutto funzionante nonostante abbia un costo minimo.

Come ti anticipavo, lo installi nel giro di cinque minuti perché non ha bisogno di collegamenti elettrici. È composto da due pezzi e ora ti spiego tutto nel dettaglio.

Il primo, naturalmente, è proprio il campanello. Creato appositamente per l’esterno resiste a intemperie e quindi neanche la pioggia lo scalfisce. Decidi dove metterlo e lo fissi o con un paio di viti o col nastro biadesivo che trovi in confezione. Ha la luce LED e si fa trovare con una sola occhiata.

Il secondo, invece, è il ricevitore che metti dentro casa. Ha una portata di 300 metri quindi copre distanze estese e si collega semplicemente a una presa elettrica. Da qui sai se qualcuno ha citofonato potendo personalizzare sia la suoneria che il volume.

Niente di più semplice e veloce. Cosa ne pensi?

Se sei interessato collegati subito su Amazon dove acquisti il tuo campanello senza fili a soli 12,99€.

Le spedizioni, come già detto, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.