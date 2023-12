Campanello SENZA fili dalla portata INFINITA: 15€ occasione Amazon

Salva il corriere o i tuoi ospiti da dover urlare il tuo nome sperando che tu senta. Se hai più di una entrata oppure il tuo citofono è rotto, questo campanello senza fili ti salva. Economico, funzionante e soprattutto una passeggiata da installare.

Campanello senza fili che ti salva dagli ospiti inattesi: geniale

Semplicissimo da montare, questo campanello senza fili si rivela una vera e propria trovata. Infatti lo puoi installare a casa, in ufficio, al negozio od ovunque tu ne abbia bisogno. Non hai necessità di chiamare un tecnico perché fai tutto da solo e nel giro di cinque minuti.

Ti basta scegliere un posto in cui metterlo ma a questo ci arriviamo tra due minuti. Prima ti devo dire che il campanello è formato da due dispositivi: il campanello in sé e per sé e il ricevitore. Uno è per l’esterno mentre l’altro va tenuto in casa.

In modo particolare, il campanello è progettato per resistere alle intemperie e quindi non si danneggia davanti ad acqua come pioggia, neve e così via. Per installarlo puoi fissarlo al muro con delle viti o optare per il biadesivo già in confezione che è veramente forte.

Il ricevitore, invece, lo installi in casa. Entra in funzione collegandolo direttamente alla corrente e non ha bisogno di nient’altro. In totale, la copertura è fino a 300 metri di distanza quindi di possibilità ne hai.

Dotati di luci LED per individuarli al buio, volumi e suonerie personalizzabili, sono prodotti da non farsi scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.