Campanello smart Blink Video Doorbell in offerta a meno di 40€

Quante volte hanno suonato alla porta di casa e non sapevi se aprire o meno? Gli spioncini non sempre sono presenti e offrono una visione chiara e utile allo scopo. Inoltre può capitare che quando suonano sei in bagno o stai parcheggiando e vorresti poter rispondere per avvisare di aspettare che stai arrivando. I tradizionali campanelli delle nostre case non ci consentono di fare queste cose, ma con un dispositivo semplice ed economico come il campanello smart Blink Video Doorbell puoi risolvere tutti questi problemi. Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon per averlo con il 30% di sconto a soli 38,49€.

3 ragioni per scegliere Blink Video Doorbell

Video HD + audio bidirezionale

Lunga durata della batteria

Avvisi in tempo reale sull’app Blink

Molto più di un campanello intelligente

Con il campanello smart Blink Video Doorbell hai il controllo diretto di tutto ciò che accade davanti al portone di casa tua. Non solo quando qualcuno suona ricevi una notifica sullo smartphone e puoi comunicare con chi sta davanti casa tua (il corriere, la vicina di casa, il tecnico o un ospite) ma il campanello smart Blink Video Doorbell monitora anche i movimenti così da informarti in caso di attività sospette.

Funziona sia come campanello tradizionale che come dispositivo smart e puoi controllarlo anche da remoto e con la voce, chiedendo ad Alexa di rispondere per te. Un dispositivo molto interessante e utile, anche grazie alla qualità video (risoluzione HD in 1080p), al video a infrarossi per la visione notturna e all’audio bidirezionale.

Ideale per chi…

Vuole migliorare la sicurezza domestica senza cablaggi complessi

Desidera controllare la porta d’ingresso da remoto

È spesso fuori casa e vuole restare connesso

Con meno di 40€ puoi migliorare la sicurezza della tua casa e semplificare le comunicazioni con chi ti sta cercando. Un dispositivo ideale anche per le case di persone anziane e sole, così da poter avere un controllo maggiore e assicurarsi che non ci siano pericoli per la loro incolumità e sicurezza. Approfitta dell’offerta a tempo per acquistare il campanello smart Blink Video Doorbell a soli 38,49€.