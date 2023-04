Canalys: mercato PC in calo del 38% in Europa

In base alle stime di Canalys, le consegne di PC (per le categorie desktop, notebook e workstation) in Europa occidentale nel quarto trimestre 2022 sono diminuite del 38%, rispetto allo stesso periodo del 2021. Stranamente, il dato peggiore è quello relativo ai notebook (-40%). La classifica dei produttori mondiali è sempre guidata da Lenovo, ma HP è ormai molto vicino.

Continua il declino dei PC

Nell’ultima parentesi dello scorso anno sono stati consegnati 10,7 milioni di PC, ovvero il 38,5% in meno rispetto a dodici mesi prima e il 27% in meno rispetto al terzo trimestre 2022. Si tratta di un dato piuttosto negativo, considerate le festività natalizie. Secondo gli analisti, si tratta della conseguenza dell’attuale crisi economica e della fine delle restrizioni applicate durante la pandemia di COVID-19.

Nell’intero 2022 sono stati consegnati 51,6 milioni di PC, ovvero il 20,5% in meno rispetto al 2021. La società di analisi prevede tuttavia un futuro positivo. Le consegne nel 2023 diminuiranno solo del 7%, mentre nel 2024 e 2025 aumenteranno del 12% e 15%, rispettivamente.

Come anticipato, la classifica dei produttori nel quarto trimestre è guidata da Lenovo, con un market share del 26,9%. Seguono HP, Dell, Apple e ASUS. I primi quattro brand conservano la posizione nella classifica del 2022, mentre Acer sostituisce ASUS. Ovviamente, le percentuali sono negative per tutti, ma Apple è “il meno peggio”. L’azienda di Cupertino ha perso il 22,8% nel quarto trimestre e solo il 5,3% nell’intero 2022, quasi certamente grazie al successo dei MacBook con chip ARM.

