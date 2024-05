Cancella i tuoi dati dal web con Incogni: ti abboni, lui fa il resto

Ti sei mai chiesto se sia, effettivamente, possibile cancellare le tue informazioni dal web? La risposta è sì: esiste infatti uno strumento in grado di eliminare i dati che potrebbero essere archiviati nei database online. Si chiama Incogni e ora puoi ottenerlo a soli 5,99 euro al mese, con uno sconto del 50%.

A cosa serve Incogni?

Incogni lavora per rimuovere i tuoi dati personali dai database online, riducendo così la possibilità che siano utilizzati da terzi senza il tuo consenso. Eliminando i tuoi dati dai broker di dati, riduci il rischio di essere vittima di frodi e furto d’identità online.

Utilizzare Incogni è semplice: Crea un account e indica quali datic personali desideri rimuovere dal web, poi lascia che sia la piattaforma a richiedere la rimozione dei tuoi dati personali dai database. Tu non dovrai fare nient’altro, verrai aggiornato man mano del processo in corso.

Quindi, ricapitolando, Incogni ti permette di evitare una serie di rischi, tra cui:

Potenziali truffe: i truffatori spesso utilizzano dettagli personali per mirare alle loro vittime Invasione della privacy: le tue informazioni potrebbero essere cedute a completi estranei: indirizzi di casa, dettagli di contatto, ma anche membri della tua famiglia Furto d’identità: i truffatori hanno bisogno di dettagli come il tuo nome e la data di nascita per rubare la tua identità; la maggior parte dei broker di dati raccoglie molti, se non tutti, i dati che questi criminali cercano Costi aggiuntivi: dettagli come la cronologia di navigazione possono portare a tariffe più elevate e altri inconvenienti

Per un tempo limitato, Incogni offre uno sconto del 50% sul suo piano annuale. Con soli 5,99 euro al mese, puoi proteggere attivamente la tua privacy online e ridurre il rischio di esposizione dei tuoi dati personali.