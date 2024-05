Cancella i tuoi dati dal web ed evita le truffe: ora è possibile con questo servizio

La protezione della propria privacy è oramai fondamentale e riuscire a cancellare i propri dati dal web può diventare una vera impresa. Oggi, però, grazie ad Incogni è più facile raggiungere l’obiettivo ed eliminare i dati trapelati online.

Questo servizio gestisce direttamente le richieste dei suoi utenti, contattando i data broker, ovvero le aziende che controllano i dati online, per ottenere l’eliminazione dei dati non autorizzati che sono stati diffusi online.

Incogni è accessibile con un abbonamento, al costo di 11,98 euro al mese. Scegliendo il piano annuale, però, il servizio è disponibile a metà prezzo. In questo modo, Incogni costa 5,99 euro al mese. Per attivare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Incogni.

Come funziona Incogni: cancellare i dati ora è possibile

Il meccanismo alla base del funzionamento di Incogni è semplicissimo. L’utente può attivare il servizio e autorizzare Incogni ad occuparsi delle richieste di cancellazione dei suoi dati personali. Sarà Incogni a gestire tutte le pratiche, contattando i data broker direttamente e richiedendo la cancellazione di tutti i dati relativi all’utente stesso.

Il sistema automatizzato prevede anche una serie di report periodici per l’utente che, costantemente, riceverà informazioni relative all’andamento delle sue segnalazioni, in modo da poter verificare, nei minimi dettagli, come precede il lavoro di Incogni.

Il servizio è attivabile tramite abbonamento al costo di:

11,98 euro al mese

5,99 euro al mese, scegliendo il piano annuale con fatturazione anticipata e possibilità di pagare in 3 rate mensili con PayPal

Per chi sceglie Incogni, inoltre, c’è anche una Garanzia Soddisfatti o Rimborsati, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per sfruttare l’offerta in corso basta seguire il link qui di sotto e completare poi la richiesta di attivazione dell’abbonamento.