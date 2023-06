Cancellare i dati personali da Internet è possibile: basta usare Incogni (-50%)

Incogni è un servizio in abbonamento che garantisce un supporto fondamentale per tutti gli utenti che hanno la necessità di cancellare i dati personali da Internet. Ricorrendo a questo tool, infatti, è possibile eliminare informazioni personali trafugate da terzi e ridurre il rischio di furti di identità andando a richiedere l’eliminazione dei dati direttamente ai “data broker”, le aziende che gestiscono i dati personali degli utenti.

Usare Incogni è, quindi, la strada giusta per cancellare i dati personali da Internet. Oggi affidarsi al servizio è ancora più conveniente: scegliendo l’abbonamento annuale, infatti, è possibile sfruttare uno sconto del 50% rispetto alla spesa richiesta per l’abbonamento mensile. In questo modo, la spesa mensile si riduce a 6,49 euro + IVA, per una spesa complessiva di 77,88 euro + IVA per 12 mesi di servizio. Per accedere all’offerta e attivare l’abbonamento è possibile visitare il sito ufficiale di Incogni.

Come fa Incogni ad eliminare i dati personali da Internet?

Incogni consente di automatizzare tutto il processo di eliminazione dei dati personali da Internet. Il sistema funziona in modo molto semplice. Basta creare un account e attivare l’abbonamento, concedendo l’autorizzazione ad Incogni ad operatore per proprio conto. A questo punto, il tool entrerà in azione, lavorando in autonomia per eliminare i dati personali dell’utente da Internet.

Il team di Incogni contatterà i data broker per richiedere l’eliminazione dei dati dell’utente, fornendo report dettagliati periodici in merito all’avanzamento della procedura di eliminazione. Si tratta, quindi, di un sistema pensato per semplificare e automatizzare l’intera procedura. Con l’offerta in corso, per attivare Incogni c’è uno sconto del 50% sull’abbonamento annuale.

Per l’utente che sceglie di affidarsi al tool c’è anche un periodo di 30 giorni per richiedere il rimborso integrale di quanto speso. Si tratta, quindi, di un sistema che consente di provare il tool, con la certezza di poter eventualmente ottenere un rimborso completo di quanto speso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.