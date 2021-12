Candele profumate Yankee per Natale: -33% su Amazon

Visto che lo smart working costringerà ancora per molto tempo a trascorrere intere giornate in casa, perché non approfittare del Natale per ricreare un ambiente domestico più accogliente? Qualcuno si è già portato avanti, posizionando le candele Yankee in cima alle classifiche di vendita del Black Friday, ma anche per i ritardatari del regalo fatto all'ultimo momento (a se stessi o agli altri) c'è ancora tempo: oggi sono in sconto del 33% su Amazon.

Candele Yankee a -33% su Amazon

Indeciso su quale aroma scegliere? Ce ne sono molti, tutti con 150 ore di combustione garantite e a prezzo fortemente ridotto. La consegna è gratuita e immediata per gli abbonati Prime. Non ti resta che scegliere tra Christmas Garland, Christmas Cookie, Cinnamon Stick, Snow in Love, Vanilla, Black Coconut, Midnight Jasmine, Lemon Lavander, Vanilla Lime e Camellia Blossom.

Volendo, ci sono anche il set regalo con otto candele profumate in sconto del 57% (risparmi 47 euro) e il diffusore elettrico in sconto del 32% (risparmi 16 euro).