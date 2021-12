Hai mai pensato di montare una dash cam in auto?

Piccola e utile, con un vantaggio in più a disposizione proprio in queste ore: uno sconto del 31%. Si tratta della Garmin Dash Cam Mini, una videocamera in miniatura pensata specificatamente per poter essere utilizzata in auto accompagnando viaggi, spostamenti e situazioni di pericolo nelle quali una registrazione ex-post può anche salvare da possibili diatribe. Hai mai pensato di montare una dash cam sulla tua auto? Hai mai pensato a quali vantaggi può offrire alla sicurezza del tuo veicolo e del tuo stile di guida? L'occasione è oggi, eccola.

La dash cam di Garmin, infatti, è in grado di registrare con un angolo di 140 gradi e con una definizione 1080p, potendo così portare nel flusso video una ripresa in grado di contemplare una vasta area. Quando si è in viaggio può dunque riprendere i veicoli vicini ed il loro comportamento, così come quando si è fermi può diventare uno strumento di videosorveglianza a garanzia dell'abitacolo. Potrà riprendere in croci e sorpassi, curve e parcheggi, ciclisti e panorami, mettendo tutto a disposizione per il momento stesso in cui la registrazione possa tornare utile.

La struttura è talmente piccola che può essere agganciata al vetro e nascosta dietro lo specchietto retrovisore: l'angolazione per una giusta inquadratura può essere impostata tramite app, potendo così fissare anzitempo la cam ed avere la miglior visuale possibile nella registrazione. Grazie allo sconto di queste ore il prezzo crolla da 129,99 a 89,99 euro, creando la giusta occasione (anche in occasione del Natale) per quanti vogliono servirsi di questo utile strumento sulla propria auto.