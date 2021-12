Scegli regali digitali: gift card in promozione

Le festività natalizie sono alle porte e non hai ancora trovato il regalo di Natale giusto: come fare? Puoi approfittare di un'ottima promozione e regalare la creatività con Domestika e le sue imperdibili gift card, in offerta ad un prezzo piccolissimo per un periodo di tempo limitato. Sono ben quattro i tagli disponibili: la più conveniente è sicuramente la gift card da un corso, in sconto a soli 14 euro; ci sono poi i pacchetti da più corsi, nello specifico tre corsi a 39 euro, cinque a 55 euro ed infine dodici a 92 euro, sicuramente il migliore considerando il rapporto quantità/prezzo. Tutte le gift card sono valide per acquistare qualsiasi corso disponibile sulla piattaforma Domestika e consente l'accesso illimitato a tutte le videolezioni e le risorse messe a disposizione dal corso acquistato.

Gift card Domestika: come funziona la promozione?

Sei convinto, vuoi regalare una gift card Domestika. Ora come consegnarla? Ci sono due modalità di consegna, in pochissimi click. La prima, molto più immediata, prevede l'invio del codice per e-mail. Potrai inserire direttamente l'indirizzo del destinatario, che riceverà così il suo regalo insieme alle istruzioni dettagliate per riscattarlo. Se, invece, preferisci la modalità “classica”, allora tutto quello che devi fare è stampare la card e consegnarla direttamente alla persona interessata. Magari realizzando un grazioso involucro o un fiocco per accompagnarla.

Il codice digitale generato dalla gift card può essere riscattato per qualsiasi corso del vasto catalogo Domestika. Le possibilità sono tantissime e non si limitano alle sole lezioni creative o legate al mondo dell'arte (come corsi di disegno, fotografia, graphic design, artigianato, ecc.), ma anche ad argomenti di stampo più “lavorativo”. Un esempio sono i corsi dedicati ai software (abbondano le lezioni dedicate ai programmi Adobe) oppure al marketing & business. Senza dimenticare i corsi di moda, scrittura e musica. Insomma: ce n'è davvero per tutti i gusti.

Le gift card Domestika sono un regalo creativo ed efficace. E se vuoi risparmiare, puoi anche usufruire delle attuali promozioni fino all'83% di sconto. Riassumendo, quindi: la gift card da un corso è in offerta a 14 euro – la più economica –, mentre quelle da 3, 5 e 12 corsi sono in offerta (rispettivamente) a 39 euro, 55 euro e 92 euro.