Con la bella stagione che sta ormai per entrare nel vivo, e le misure restrittive che finalmente vengono meno, portare con sé una macchina fotografica per immortalare i nostri viaggi, o più semplicemente le nostre passeggiate o gite fuori porta, può essere il modo migliore per conservare un ricordo di questo momento speciale. Oggi ne proponiamo una della categoria reflex: si tratta del modello Canon EOS 2000D proposta su eBay con uno sconto del 23% sul prezzo di listino.

Bundle reflex Canon + ottica, oggi in offerta

Il corpo macchina è accompagnato dall'obiettivo EF-S 18-55 adatto sia ad acquisire le immagini con un'inquadratura grandangolare sia per spingersi un po' con lo zoom. Il sensore è di tipo APS-C con risoluzione 24,1 megapixel. Per tutte le altre informazioni e dettagli aggiuntivi far riferimento alla scheda del prodotto.

Scegliere una fotocamera dedicata anziché limitarsi ad estrarre dalla tasca lo smartphone per immortalare qualcosa significa entrare in un nuovo mondo, fatto di enormi potenzialità creative e nessun limite in termini di libertà d'azione. Il bundle di Canon EOS 2000D con ottica dedicata è proposto oggi su eBay al prezzo scontato di soli 349,99 euro. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L'affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 200.000 feedback positivi già ricevuti dagli altro clienti sulla piattaforma.