Una stampante a getto d’inchiostro che si può gestire anche dal telefono, senza bisogno di connettere alcun cavo: il modello Canon PIXMA TS3350 oggi è acquistabile su eBay al prezzo di 69,50 euro, senza alcun contributo aggiuntivo richiesto per la spedizione.

La stampante Canon PIXMA TS3350 a 69,50 euro

Si tratta di una multifunzione, in grado da svolgere all’occorrenza anche il ruolo di fotocopiatrice e scanner. Presente come già citato il modulo WiFi che consente l’invio dei documenti dallo smartphone, dal tablet o dal computer in modalità totalmente wireless. Sulla parte sinistra trova posto un piccolo schermo LCD monocromatico utile al controllo delle operazioni. Maggiori dettagli nella scheda del prodotto.

Tutto questo nel corpo compatto della Canon PIXMA TS3350, oggi proposta al prezzo di 69,50 euro. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai circa 25.000 feedback positivi già ottenuti dagli altri clienti su eBay.