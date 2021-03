Compatto, ma potente: Beelink GTI è un Mini PC che nel suo piccolo case racchiude tutto ciò che serve per allestire una postazione desktop da destinare alla didattica a distanza o allo smart working. Oggi è possibile acquistarlo in offerta su Amazon approfittando del coupon sconto di 50 euro.

Mini PC in offerta: Beelink GTI è l’affare del giorno

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Core i5-8259U, GPU Iris Plus Graphics 655, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per lo storage, modulo WiFi 6 per la connettività, Bluetooth 5.0, supporto alla connessione simultanea di tre monitor con risoluzione 4K (HDMI, DisplayPort e USB Type-C), porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, jack audio da 3,5 mm, microfono integrato, doppio slot Ethernet e lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, ma volendo è possibile optare per una distribuzione Linux. Per tutte le altre informazioni è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo in Beelink GTI, il Mini PC più interessante tra quelli acquistabili in offerta oggi sullo store, proposto al prezzo di 449 euro invece di 499 euro come da listino grazie al coupon sconto da 50 euro proposto oggi su Amazon: basta un click per attivarlo.