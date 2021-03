HUB USB-C D-Link 8 in 1 Thunderbolt 3 in offerta

Grazie alle offerte di primavera di Amazon, quello che vi proponiamo oggi è un HUB USB Type-C di grande qualità, ad un prezzo decisamente conveniente. Si tratta del D-Link DUB-M810, un HUB 8 in 1 in grado di espandere significativamente la connettività del proprio PC.

HUB USB Type-C D-Link DUB-M810: caratteristiche tecniche

Come ormai molti possessori hanno imparato a proprie spese, soprattutto con ultrabook e MacBook avere un buon HUB USB è diventato indispensabile. Perché se da un lato questi dispositivi offrono peso e dimensioni eccellenti per la portabilità, dall’altro offrono una connettività decisamente risicata. Se questo rappresenta un limite per le vostre attività, l’accessorio di D-Link è ciò che fa al caso vostro. Tra le feature più interessanti c’è senza dubbio la presenza di una porta HDMI che permette di collegare un secondo monitor. È possibile connettere monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz, utilizzabile sia in mirroring sia come estensione dello spazio di lavoro utile.

Altra funzionalità molto importante è poi la porta USB Type-C con supporto al PD (Power Delivery). Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB. Così facendo sarà una sola la porta impegnata direttamente sul computer, lasciando libere tutte le altre. Non mancano naturalmente 3 porte USB Type-A aggiuntive, di cui due USB 3.0, per connettere periferiche ad alta velocità come hard disk ed SSD esterni. Presente un comodo lettore di schede TF ideale per fotografi e videografi, che permette di leggere e scrivere contemporaneamente da una microSD o una SD standard. Chiude una porta RJ45 Gigabit LAN la quale garantisce la massima velocità e stabilità della rete che solo il cavo è in grado di offrire. Con una scocca in alluminio anodizzato, si rivelerà senza dubbio uno degli accessori più utili (ed affidabili) per il vostro laptop.

Grazie alle offerte di primavera, l’HUB di D-Link è disponibile su Amazon a soli 49,90 euro, con uno sconto di ben 20 euro sul prezzo di listino.