Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta

Hai bisogno di aggiornare o costruire la tua postazione di lavoro? Parti da qui: Logitech MK295 è un kit che include un mouse e una tastiera wireless pronto all’uso, dal design essenziale e connettività immediata con un solo ricevitore USB nano. Inoltre, sono dotati di tecnologia SilentTouch che riduce al minimo il rumore dei tasti e dei clic: oggi è in offerta su Amazon a soli 28,99 euro.

Le caratteristiche del kit

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato offre dei tasti che rispondono al tocco con precisione, ma senza disturbare vista la già accennata tecnologia SilentTouch che attenua il suono fino al 90% rispetto al normale. Le scorciatoie integrate ti aiutano a semplificare ulteriormente il lavoro e di sfruttare funzioni accessorie come il volume o il cambio di applicazione.

Il mouse ergonomico scorre con la stessa fluidità su qualsiasi superficie ed è altrettanto silenzioso e, insieme alla tastiera, si collega in meno di tre secondi al tuo PC o laptop tramite il ricevitore USB incluso nella confezione.

Un set robusto a sufficienza per affrontare schizzi accidentali, dotato di piedini regolabili e batterie che durano mesi (o anni nel caso della tastiera) è pensato per avere una postazione di lavoro pronta all’uso ed efficiente. Acquistalo ora a 28,99 euro.