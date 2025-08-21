 Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta
Il kit Logitech MK925 include un mouse e una tastiera wireless: perfetto per costruire una postazione di lavoro a poco prezzo.
Il kit Logitech MK925 include un mouse e una tastiera wireless: perfetto per costruire una postazione di lavoro a poco prezzo.

Hai bisogno di aggiornare o costruire la tua postazione di lavoro? Parti da qui: Logitech MK295 è un kit che include un mouse e una tastiera wireless pronto all’uso, dal design essenziale e connettività immediata con un solo ricevitore USB nano. Inoltre, sono dotati di tecnologia SilentTouch che riduce al minimo il rumore dei tasti e dei clic: oggi è in offerta su Amazon a soli 28,99 euro.

Logitech MK295 kit mouse e tastiera

Le caratteristiche del kit

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato offre dei tasti che rispondono al tocco con precisione, ma senza disturbare vista la già accennata tecnologia SilentTouch che attenua il suono fino al 90% rispetto al normale. Le scorciatoie integrate ti aiutano a semplificare ulteriormente il lavoro e di sfruttare funzioni accessorie come il volume o il cambio di applicazione.

Logitech MK295 Kit Mouse e Tastiera Wireless, Tecnologia Silenttouch, Tastierino Numerico, Tasti Scelta Rapida, Tracciamento Ottico, Ricevitore USB Nano, Layout Italiano Qwerty, Bianco

Il mouse ergonomico scorre con la stessa fluidità su qualsiasi superficie ed è altrettanto silenzioso e, insieme alla tastiera, si collega in meno di tre secondi al tuo PC o laptop tramite il ricevitore USB incluso nella confezione.

Un set robusto a sufficienza per affrontare schizzi accidentali, dotato di piedini regolabili e batterie che durano mesi (o anni nel caso della tastiera) è pensato per avere una postazione di lavoro pronta all’uso ed efficiente. Acquistalo ora a 28,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
21 ago 2025
