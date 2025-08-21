MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon

Il tuo “Back to School”? Aggiornare il tuo PC o costruirne uno nuovo di zecca pronto ad accompagnarti dal prossimo autunno alla nuova generazione di videogiochi con una qualità senza pari. Oggi su Amazon trovi in offerta la potente MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G, con 16B di memoria GDDR7 e interfaccia PCI Express Gen 5 x16 per supportare titoli recenti e anche applicazioni pesanti per il rendering grafico. Puoi portartela a casa a soli 459 euro, con spedizione Prime e pagamento a rate.

Le caratteristiche della MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC

La MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC è dotata di 16 GB di memoria GDDR7, interfaccia PCI Express Gen 5 x16 e 4608 core CUDA: la combinazione perfetta per gestire carichi grafici complessi, come giochi di ultima generazione e rendering in 3D con una risoluzione massima di 7680 x 4320 pixel.

Il sistema di raffreddamento pensato per questa versione della scheda adotta un design termico a doppia ventola su un ampio dissipatore, in grado di mantenere temperature stabili e prestazioni elevate con un livello di rumore contenuto con il supporto della tecnologia Zero Frozr, che arresta le ventole nei momenti di bassa richiesta.

Con il software MSI Afterburner avrai poi un controllo totale sull’overclock e un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni, mentre MSI Center offre strumenti avanzati per personalizzare e ottimizzare ogni dettaglio del sistema. Infine, la funzione AI Tuning regola automaticamente i parametri in base alle esigenze del momento.

Una scheda con cui fare un vero salto in avanti con il tuo PC: acquistala ora in offerta a 459 euro.