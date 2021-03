EZVIZ C1 Mini: la sicurezza domestica a un piccolo prezzo

Le telecamere di videosorveglianza dell’azienda EZVIZ sono famose per il loro ottimo rapporto qualità prezzo e per la settimana delle Promozioni di Primavera di Amazon va in sconto il modello C1 Mini. Si tratta di un dispositivo utile per tenere sotto controllo l’ambiente domestico anche quando si è lontani, in grado di fungere all’occorrenza da baby monitor. Questo dispositivo con risoluzione 1080p passa da 39,99 euro a soli 29,99 euro grazie a uno sconto del 25%.

La videosorveglianza di EZVIZ in offerta per le Promozioni di Primavera

Con una risoluzione di 1080P in Full HD ed una lente grandangolare di 130°, la telecamera da interno fornisce una copertura completa in alta definizione. Con un semplice doppio tocco, potete anche zoomare (fino a 8x) e mettere a fuoco i più piccoli dettagli. Questa videocamera di sorveglianza da interno osserva i movimenti e ogni volta che ne individua uno, scatterà una foto e invierà un avviso al vostro smartphone o tablet. È ottimo per sapere quando vostro figlio si sta svegliando dal pisolino o sta girando per la casa.

Le immagini catturate possono essere salvate su una scheda microSD interna (non inclusa nella confezione) oppure sul cloud. Il prodotto è dotato di un sistema audio bidirezionale (microfono e altoparlante) così da poter interagire da remoto con chi si trova in casa, in tempo reale. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la visione notturna fino a dieci metri di distanza e l’invio di notifiche istantanee in caso di anomalie (movimenti o intrusi).

Il processo di installazione è semplice: basta inquadrare un codice QR con lo smartphone e seguire la procedura guidata. Il modello con risoluzione 1080p, quindi, è oggi in offerta su Amazon al prezzo di soli 29,99 euro.