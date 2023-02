Canone Rai 2024: il Governo ha cambiato idea, cosa succederà

Vi ricordate a novembre dello scorso anno quando il Ministro Giancarlo Giorgetti disse che il Canone Rai nel 2023 non sarebbe uscito dalla bolletta? A onor di causa non vogliamo che siano le nostre, ma le sue parole a rammentare quanto fu dichiarato allora proprio dal Ministro:

Le voci di un’esclusione del Canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate.

Questa affermazione arrivava a seguito di una lettera aperta inviata dai sindacati di “Mamma Rai” al Ministero dell’Economia. Si chiedeva quale fossero le sorti del Canone TV visto che si avvicinava il nuovo anno 2023. Nessuno era impazzito, tutto corretto visto che da diversi mesi si parlava di un adeguamento dei metodi di riscossione.

In pratica, l’abbonamento radiotelevisivo italiano – secondo le linee guida dell’Unione Europea – risulta essere un onere improprio come voce nella fattura dell’energia elettrica. Pertanto si prevedeva la rimozione dalla bolletta della luce entro il 2023. A ciò la risposta del Ministero dell’Economia è stata la seguente:

La milestone Pnrr trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte AGCM, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell’energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che risulta soddisfatto.

Canone Rai 2024: tutto cambia in poco tempo

Nondimeno, sembra che Giorgetti abbia cambiato idea. Infatti, proprio nelle ultime ore una sua dichiarazione ha sorpreso tutti, lasciando spiazzati e senza parole molti. Cos’è cambiato oggi da quel novembre 2022? Quali sono le differenze sostanziali che ora hanno portato il Ministro a dire che dal 2024 il Canone Rai uscirà dalla bolletta della luce?

La risposta, probabilmente, si trova ancora nelle dichiarazioni fatte prima dell’elezione al Governo dell’Esecutivo Meloni. Sì, proprio in quelle linee guida che l’Unione Europea ha chiesto ai suoi Paesi membri per tutelare il mercato libero dell’energia. Ecco la dichiarazione di Giorgetti di qualche giorno fa:

Quest’anno mi sono preso la responsabilità enorme di lasciarlo, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto. Ma diventa chiaro che dalla bolletta il Canone Rai dovrà uscire, e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento.

Quale sarà il nuovo strumento per riscuotere l’abbonamento radiotelevisivo italiano? Sembra di essere tornati allo scorso anno quando, per mesi e fino all’ultimo, ancora non vi era idea di come evitare un ritorno ai livelli di evasione fiscale pre 2016 togliendo il Canone TV dalla bolletta della luce.

In attesa di nuovi sviluppi ci auguriamo che non si torni a parlare nuovamente di un aumento del Canone Rai. La situazione economica delle famiglie italiane non è conciliante con questa eventualità. Inoltre, il mercato globale sta già facendo il suo lavoro nel mettere in difficoltà tutti.