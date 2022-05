Canva: crea volantini professionali e personalizzabili

Come realizzare volantini professionali senza utilizzare i programmi più blasonati, come Photoshop? Si tratta di una delle domande più poste ai motori di ricerca online. La risposta, fortunatamente, porta buone notizie: sì, è possibile. Esiste infatti uno strumento di progettazione grafica che ha fatto della semplicità uno dei suoi punti di forza principali. Parliamo di Canva, sviluppato nel 2013 dall’omonima azienda, un tool semplice, alla portata di tutti. Non c’è bisogno di essere degli esperti per utilizzare Canva e sviluppare progetti professionali completamente online.

Canva mette infatti a disposizione migliaia di modelli professionali e completamente personalizzabili nello stile e nelle feature. È possibile aggiungere font, colori, loghi e scegliere il layout migliore per il proprio target di riferimento. Oppure puoi affidarti all’intelligenza artificiale, che svilupperà volantini personalizzati e su misura per ogni esigenza. Anche le immagini non saranno un problema, perché Canva offre un’ampia galleria composta da milioni di fotografie, illustrazioni e icone professionali da utilizzare senza costi aggiuntivi per i propri lavori. Basterà selezionare l’elemento scelto e trascinarlo dal desktop nell’area di lavoro.

Come creare volantini con Canva? Per ottenere l’accesso a tutte le funzionalità basterà sottoscrivere un abbonamento a Canva Pro, disponibile anche per un periodo di prova gratuito dalla durata di 30 giorni. Il piano include, oltre a tutti gli strumenti di progettazione grafica, anche un kit aziendale per il proprio brand, planner, cartelle aggiuntive e 100 GB di spazio di archiviazione, oltre a 100 milioni di risorse premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.