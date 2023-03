Canva riceve update massiccio con strumenti IA inediti

L’avvento di strumenti IA nel settore della progettazione grafica ha dato il via a una battaglia tra Microsoft, Canva e Adobe: giusto mentre quest’ultima lancia l’IA generativa Firefly per la creazione immediata di immagini e testi speciali a partire da un prompt testuale, la piattaforma web Canva introduce una colossale suite di nuovi prodotti e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Canva si lancia sugli strumenti IA

Annunciati nel contesto dell’evento Create di Canva, questi tool sono concepiti con l’obiettivo di rendere più accessibile la creazione di contenuti tra social media, presentazioni aziendali e materiale pubblicitario di vario genere, anche per coloro che non hanno alcuna esperienza di progettazione professionale.

In primis, arriva un nuovo Brand Hub all’interno della Visual Worksuite con strumenti che mirano a rendere più coerente l’identità visiva delle organizzazioni rappresentate dagli utenti. Da oggi sarà dunque possibile creare un “Brand Kit” con risorse specifiche quali loghi, font, linee guida per la progettazione e colori, con trucchi aggiuntivi che lo distinguono da alternative cloud tradizionali. Ad esempio, i flussi di lavoro possono essere approvati direttamente all’interno di Canva anziché tramite servizi esterni. Inoltre, la “Sostituzione magica” consente di sostituire un logo o una grafica obsoleta con un singolo click.

Altri strumenti “magici” sono il Magic Eraser per rimuovere ciò che non si gradisce in un progetto; Magic Edit per scambiare un oggetto con un altro, utilizzando l’IA generativa; e Magic Design, il quale genera una selezione curata di modelli personalizzati come poster e biglietti di auguri. Infine, Canva introduce un assistente di copywriting basato sull’intelligenza artificiale al fine di generare stringhe di testo da semplici idee, da usare su siti web o presentazioni.

Come se non bastasse, Canva introduce una feature per tradurre automaticamente tutti i testi di un progetto in oltre 100 lingue differenti, oltre a 953 nuovi caratteri e una serie di strumenti non specifici per modificare layout, livelli, stili, sfumature e altri dettagli delle immagini.

Ogni maggiore dettaglio è disponibile all’interno della pagina Canva dedicata.