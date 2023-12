CAOS a Natale? Preparati per Capodanno con l'apribottiglie elettrico

La vigilia è stata un po’ caotica e il pranzo di Natale si è rivelato un incubo quando ti hanno proposto di aprire la bottiglia di vino. Se non si è spezzato il tappo di sughero hai già fatto un egregio compito ma arriva a Capodanno dormendo sonni tranquilli e studiando un piano di riuscita. Come? Con questo apribottiglie elettrico che ti farà fare un figurone.

Approfitta al volo del prezzo minimo su Amazon, costa davvero poco. Se sei interessato apri la pagina e acquistalo subito con soli 13€ e pochi centesimi per un affare assicurato.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apribottiglie elettrico per successo garantito ad ogni cena

Se non sei un bevitore abituale, trovarsi davanti ad una bottiglia di vino non è per forza di cose semplici. Incartata è bellissima ma poi devi rimuovere la copertura in alluminio, capire come affondare il cavatappi e cercare di togliere il sughero senza sminuzzarlo o spezzarlo. Ahi, alle prime armi potrebbe anche non riuscire!

Per questo motivo ti suggerisco questo apribottiglie elettrico che è semplice da usare, offre risultati garantiti e perché no, è sempre comodo.

Come si usa? È composto da due parti ma in realtà si presenta tutt’uno. Sulla parte superiore trovi un taglierino sicuro e semplice da usare, usalo per rimuovere la copertura del tappo con una sola girata di polso. Una volta fatto questo, posiziona l’apribottiglie sul tappo, col tasto verso giù fai scendere la punta in metallo e poi, con il tasto verso sopra, sfilalo via in una mossa. Letteralmente 7 secondi per avere tutto pronto.

Funziona grazie a delle semplicissime batterie e non ti dà mai filo da torcere. Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo apribottiglie elettrico a soli 13€.

Spedizioni veloci e gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.