Capodanno all'estero? Prepara il tuo inglese con Mondly

Siamo soltanto alla fine di novembre, ma non è mai troppo presto per pensare al viaggio di Capodanno. Se anche tu, come milioni di italiani (la stima dello scorso anno contava 14 milioni), hai già programmato la tua destinazione per le feste, potrebbe tornarti utile questa offerta proposta da Mondly per rendere la tua vacanza ancora più divertente e rilassante.

In occasione del Black Friday, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 96% per accedere senza limiti a corsi di lingua completi di oltre 4o lingue straniere. Tra cui anche l’inglese, ma sicuramente troverai la lingua parlata nella nazione estera per cui partirai, che sia la Spagna, la Francia o un altro continente. Grazie a questa promozione, paghi una sola volta per ottenere l’accesso ai corsi e a tutti gli aggiornamenti futuri.

L’unico difetto? L’offerta è a tempo limitato e scadrà tra qualche giorno. Perciò il nostro consiglio è quello di assicurarti il tuo accesso a vita prima che lo sconto termini.

Mondly: nominata “App dell’anno” e “Migliore nuova app”

C’è un motivo se Mondly è stata premiata più volte nel corso degli anni: i suoi corsi di lingua sono tra i più completi e il metodo utilizzato aiuta a costruire le competenze linguistiche dell’utente attraverso un mix tra conversazione, riconoscimento vocale e lezioni brevi ma incisive che permettono di iniziare a parlare la lingua già dal primo giorno.

Passare da zero a fluente è un attimo: avrai a disposizione oltre trecento lezioni, distribuite in cinquanta argomenti ispirati a situazioni reali, oltre a quiz settimanali e mensili per mettere alla prova le tue capacità. Mondly si adatta alle tue esigenze e ti permette di seguire le lezioni impostando la tua lingua madre.

Se hai deciso di viaggiare all’estero e non vuoi farti trovare impreparato, Mondly prosegue con la sua promozione Black Friday ancora per pochi giorni: lo sconto è del 96%, vale a dire 89,99 euro anziché 1999,99 euro per ottenere l’accesso a vita a 41 corsi di lingua completi che includono – tra le altre cose – anche 13 lezioni di realtà aumentata con la tecnologia Mondly AR. Puoi accedere all’offerta cliccando questo link.

