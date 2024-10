Capsule Caffè Borbone Nescafè Dolce Gusto: solo 0,19€ a unità

Da oggi il tuo espresso preferito ti costerà solo 19 centesimi di euro. Non stiamo scherzando. Grazie all’offerta speciale di eBay puoi davvero assicurarti questo prezzo. Infatti, se hai una macchina uso domestico Nescafè Dolce Gusto, puoi acquistare le Capsule Caffè Borbone compatibili. Sono tue a soli 0,19€ a unità! Incredibile vero?

Sbrigati perché questa promozione sta andando letteralmente a ruba. Si tratta di un’occasione unica e speciale, per tutti coloro che vogliono qualità e prezzo competitivo. Tra l’altro, ogni capsula è protetta dal sigillo salva freschezza. In questo modo la capsula ti arriva integra e si conserva alla perfezione senza perdere aroma e gusto.

Ad ogni sorso sarà come fare un viaggio nella tostatura dei migliori chicchi di caffè. Tra l’altro, con eBay non è solo il gusto a guadagnarci. Infatti, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, con una spesa minima di almeno 30€, puoi pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Capsule Caffè Borbone Nescafè Dolce Gusto: perfette ed economiche

La perfezione è arrivata per la tua macchina Nescafè Dolce Gusto grazie alle Capsule Caffè Borbone! Su eBay le trovi in offerta speciale. Acquistale adesso a soli 0,19€ l’una! Si tratta di un’occasione imperdibile, che potrebbe terminare da un momento all’altro. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce nel metterle subito in carrello.

Miscela Nera unisce i migliori chicchi dalle migliori coltivazioni di caffè. Il gusto intenso e l’aroma persistente sono solo alcune delle caratteristiche di questo espresso. Infatti, alla tazza è estremamente cremoso e al palato particolarmente vellutato.

Il vantaggio di acquistare su eBay è che puoi anche optare per l’acquisto multiplo. In pratica, più compri e meno spendi, fino a ottenere un massimo del 5% di extra sconto. Cosa stai aspettando? Acquista adesso le Capsule Caffè Borbone Nescafè Dolce Gusto.