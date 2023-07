Car sharing, leasing o... abbonamento? Scegli con Drivalia

C’è chi la chiama “la Netflix dell’auto” e questo parallelismo spiega il tutto meglio di qualunque altra cosa. Drivalia, infatti, è il servizio che ha portato anche in Italia il concetto dell’auto in “abbonamento”: qualcosa che nulla ha a che fare con il car sharing, qualcosa che si distanzia di molto dalle tradizionali forme a noleggio, qualcosa che innesta un modo nuovo di intendere l’auto nel nostro Paese.

Drivalia, infatti, mette in campo una formula completamente nuova, con interessanti margini di risparmio, ma soprattutto pensata per una quota di cittadini che si trovano finalmente a disposizione una alternativa rispetto all’oneroso costo dell’acquisto di un’auto nuova. Altri gruppi concorrenti (da Link&Co a Mini Subscribe) mettono in campo servizi analoghi, ma in modo ancora limitato e non tali da poter ambire oggi ad ergersi a modello di business. Per Drivalia, invece, i numeri sono già “di sistema”: 165 mila veicoli disponibili, 250 store per il ritiro dell’auto, 1300 colonnine di ricarica, 35 mila clienti nei 4 Paesi europei attivati (tra cui l’Italia). Due anni di attività, insomma, hanno confermato la bontà della proposta e oggi la formula in abbonamento è destinata ad imporsi presso tutti quei segmenti di utenza a cui car sharing e leasing non hanno fin qui fornito risposte concrete.

Scopri l’auto in abbonamento

I costi delle auto sono diventati proibitivi e la cosa è ben nota a chiunque abbia provato ad ipotizzare l’acquisto di una nuova quattroruote. Se il car sharing ha limiti noti e il leasing conviene soltanto a qualcuno, c’è ora una formula nuova da poter sfruttare: l’abbonamento.

Il target delle persone avvantaggiate da un servizio simile è ben definito: ti capita di dover viaggiare lontano da casa, ma al contempo fai pochi chilometri ogni anno? Usi l’auto soltanto per alcuni mesi all’anno o vorresti avere auto diverse in diversi periodi in virtù del fatto che sei costretto a mutare le tue necessità su strada?

Insomma: potresti avere una 4×4 per goderti la montagna d’Estate, ma al contempo potresti avere una piccola city car d’inverno per poterti muovere agevolmente verso l’ufficio. Oppure potresti decidere di usare un’auto a casa e un’altra mentre sei in vacanza, godendoti il tragitto in treno per poi avere immediatamente un’auto (senza costi aggiuntivi) al tuo arrivo.

Concetti nuovi, è evidente, e per questo motivo la cosa più importante è comprenderli e metabolizzare il fatto che tutto ciò è finalmente possibile: ci pensa Drivalia, gruppo che alle spalle ha gli investimenti Credit Agricole Consumer Finance. Drivalia compone la propria offerta in modo completo, curando l’auto nelle sue varie espressioni, attraverso quattro tipi di formula:

rent , il classico noleggio breve

, il classico noleggio breve lease , il classico noleggio a lungo termine (da 24 a 60 mesi)

, il classico noleggio a lungo termine (da 24 a 60 mesi) share , car sharing con brand e-GO a Roma, Milano, Torino e Lione

, car sharing con brand e-GO a Roma, Milano, Torino e Lione subscribe, la vera novità del gruppo.

“Subscribe”, ossia sottoscrizione: una visione completamente nuova, che Drivalia caratterizza con due formule alternative tra le quali poter scegliere:

Be Free Evo

CarCloud

CarBox

Be Free Evo

Si tratta di una formula di noleggio di lungo termine, senza anticipo, senza durata minima (dunque senza alcuna penale in caso di recesso) e con prezzo bloccato per 24 mesi. Per comprendere cosa si intenda per “prezzo bloccato”, occorre partire da quello che è lo store Amazon del servizio, dove le varie auto sono a disposizione con il prezzo dettagliato. Un esempio: per abbonarsi ad una Tesla Model Y sono sufficienti 299 euro, voucher che consente di accedere all’auto al costo di 1169 euro/mese. Spiega Amazon: “Potrai noleggiare con durata min di 30 giorni e max di 360 giorni consecutivi,con l’impegno di riconsegnare il veicolo originario entro il suddetto periodo massimo, per poter poi effettuare il cambio auto con contestuale emissione di un nuovo contratto di noleggio con durata max di ulteriori 360 giorni“. Al termine del periodo di validità del voucher occorre acquistarne uno nuovo, insomma, e far partire un nuovo ciclo di abbonamento.

Ad oggi si può scegliere da una Tesla Model Y e una DR4, una Nuova 500 elettrica ed una DR6, una Corsa elettrica ed una 500X: quando mai eri passato per Amazon nella scelta della tua auto? Ora non solo è possibile, ma fa parte del modello Drivalia Be Free Evo. Tramite Amazon non è però possibile accedere a quest’unica proposta, poiché a disposizione v’è altresì l’innovativa formula CarCloud che rappresenta la più avanzata delle proposte oggi disponibili sul mercato dell’auto.

CarCloud

Le condizioni di base sono le medesime della formula Be Free Evo, ma con prezzo bloccato a 12 invece che a 24 mesi. Le auto disponibili sono molte di più (con una gamma che spazia dalla Panda alla Maserati Levante, passando per la Stelvio Quadrifoglio). Non tutti i modelli sono disponibili in tutti gli store e non tutte le regioni hanno ogni modello a disposizione tutto l’anno: in questi elementi si evidenziano i margini di crescita del servizio, che sta maturando rapidamente, ma che ancora evidenzia lacune da colmare in termini di completezza. Ma è questa una formula che già offre interessanti opportunità in un Paese, come l’Italia, dove il parco auto è estremamente vecchio e dove le soluzioni per cambiare auto sono finalmente sempre più accessibili.

Ogni abbonamento può essere arricchito da specifiche opzioni all’interno di un abbonamento mensile che già comprende

1500 km al mese inclusi (1.000km per CarCloud YOYO)

Polizza RC Auto

Copertura Kasko con franchigia

Copertura furto con franchigia

Oneri stradali e aeroportuali

Ritiro e consegna presso i 400 Mobility Stores abilitati

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Per tutti i modelli full electric e PHEV

ricarica gratuita presso tutti i DRIVALIA Mobility Stores abilitati in Italia.

Il calcolo di convenienza va dunque eseguito facendo la pesa di ognuno di questi vantaggi, poiché è chiaro come l’utilizzo dell’auto comporti oneri secondari che vanno necessariamente annoverati all’interno di un computo unico da mettere a bilancio.

Chiunque opti per l’abbonamento CarCloud ha oggi a disposizione uno speciale coupon dedicato che consente di ottenere un goloso 5% di sconto sul costo di attivazione: è sufficiente passare per questa pagina ed utilizzare il codice sconto “BLAZEMEDIA5“.

Il funzionamento è semplice: si decide che tipo di auto scegliere, si acquista il coupon su Amazon, si applica il codice sconto, quindi non resta che mettersi al volante. L’abbonamento si può interrompere in qualsiasi momento prima del suo rinnovo mensile, offrendo così evidenti risparmi nell’adozione di una formula di questo genere: si immagini uno studente fuori sede che ha bisogno dell’auto in periodi specifici o chi si trasferisce (per lavoro o per vacanze) in seconde case, dove in entrambi i casi a mutare sono le esigenze e soltanto una formula agile d’uso di un’auto permette di evitare lo spreco di una quattroruote che si svaluta ferma in garage.

Anche il tipo di auto è un’opzione da poter valutare nel tempo: passare da un pacchetto all’altro può comportare un costo una tantum di 99 euro, ma in molti casi è sufficiente restare all’interno del medesimo pacchetto d’auto per non avere alcun costo aggiuntivo. Sono sufficienti 48 ore di anticipo per opzionare la propria auto ed averla a disposizione al momento della partenza.

La formula in abbonamento ha anche un vantaggio ulteriore, ossia il fatto che si può avere sempre a disposizione l’auto anche se non ci si sposta con quest’ultima. Si può dunque lasciare un’auto a Torino per prenderne una analoga a Roma, risparmiando sugli spostamenti quando si viaggia: si pensi a quanto può costare qualche giorno di lavoro fuori sede quando navette dall’aeroporto e car sharing continuo gravano minuto dopo minuto sui costi di trasferta.

Molte le opzioni aggiuntive possibili in fase di scelta: dall’assicurazione Super Cover (che copre danni, furto, incendio e molto altro ancora) al guidatore aggiuntivo, dal car delivery con consegna a domicilio, fino al pacchetto aggiuntivo di chilometri, potendo così calibrare costi e opportunità esattamente come confacente con le proprie necessità.

CarBox

Simile a CarCloud, ma in versione “lite”: CarBox conta meno modelli disponibili, costi minori e auto utilizzabile soltanto 20 giorni al mese, con possibilità di opzionare la propria quattroruote appena 24 ore prima di prenderla. Una formula dedicata per chi ha esigenze specifiche, insomma, e ideale soprattutto per chi non risiede lontano da uno dei molti store sul territorio.

Auto in abbonamento: conviene?

Per capire quanto possa convenire la formula in abbonamento, proviamo un raffronto tra l’acquisto di una Jeep Compass 4xe e l’abbonamento di medesima auto su una proiezione temporale di 3 anni.

Questi i costi necessari per l’acquisto:

prezzo nuovo medio con optional: €50.000

prezzo vendita auto dopo 3 anni: €27.000

[extra] assicurazione anno: €600

[extra] manutenzione + gomme + imprevisti: €400

[extra] bollo: €440

costo auto annuo (prezzo di acquisto – prezzo vendita) / 3 anni: €7.666

costi extra: €1.440

costo totale annuo: €9.106

costi viaggi in Italia: da aggiungere tutti i costi per auto a noleggio breve, taxi o navette

E confrontiamoli con i costi necessari per l’abbonamento:

durata: da 1 a 12 mesi

costo mensile: €629

anticipo: €249 di iscrizione (scontata grazie a noi a €237)

[extra]: inclusi nel noleggio

costo totale annuo: €7.785

costi viaggi in Italia: nessun costo aggiuntivo per noleggio auto in altre città, risparmiati i costi di taxi o navette per aeroporti o stazioni

Pro: prezzo fisso con extra inclusi, flessibilità di poter interrompere quando si vuole, flessibilità di poter cambiare auto in base ad esigenze, possibilità di poter viaggiare comodi senza costi aggiuntivi

Non soltanto un risparmio sostanzioso, insomma, ma tutta una serie di “plus” da poter sfruttare attraverso un uso intelligente dell’automobile. Un progetto in evoluzione, insomma, sul quale viene costruito un nuovo modo di intendere la mobilità ed il rapporto tra la persona e l’auto. Ecco perché “la Netflix dell’auto” è una descrizione piena di ambizione: in campo non c’è soltanto un nuovo modello di business, ma un vero e proprio nuovo modo di intendere qualcosa che i più danno troppo facilmente per scontato, perdendosi così l’occasione di risparmiare migliaia di euro ogni anno su auto spesso utilizzate solo per pochi giorni e per brevi spostamenti.

Guardare oltre gli standard significa trovare nuovi modelli più confacenti ad un mondo che cambia e ad esigenze mutevoli: Drivalia è un servizio plasmato su questa visione ed è attorno a questi nuovi principi che ha costruito la propria proposta. Ecco perché appare a questo punto del tutto normale che l’accesso alle auto avvenga tramite voucher acquistati su Amazon: è un nuovo modus operandi che si manifesta, l’alba di una nuova realtà nascente di cui gli early user più attenti potranno approfittare prima di tutti gli altri.

