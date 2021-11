Carabinieri: è online il nuovo sito dell'Arma

Un restyling necessario, così viene presentato il nuovo sito dei Carabinieri, che adotta un design di tipo responsive in modo da rendere i contenuti più facilmente fruibili anche da smartphone e altri dispositivi mobile. Cambia il layout, ma non l'URL, con il portale sempre raggiungibile all'indirizzo www.carabinieri.it.

www.carabinieri.it diventa responsive

L'obiettivo è quello di migliorare l'interazione tra i cittadini e l'Arma attraverso il canale online, facendo leva tra le altre cose su servizi come Denuncia vi@ Web (accessibile nell'area “In vostro aiuto”) utile per presentare denunce di smarrimento o furto. Si aggiungono notizie dal territorio con aggiornamenti in tempo reale e integrazione di un'archivio video. Riportiamo di seguito quanto si legge nel comunicato stampa ricevuto in redazione.

Il progetto ha voluto definire un nuovo concept, frutto di un'accurata analisi delle preferenze di ricerca degli utenti e in linea con i moderni strumenti di comunicazione, con l'unico scopo di migliorare l'interazione tra istituzione e cittadino.

Presentato il nuovo sito https://t.co/Z97CwnDMyJ, con il quale l’Arma intende posizionarsi ancora di più a fianco dei cittadini, grazie ad una nuova homepage e con menu riorganizzati, frutto di un’attenta e accurata analisi delle preferenze di ricerca degli utenti. #Carabinieri pic.twitter.com/GtanK6A9wB — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) November 15, 2021

Il lancio ha coinciso con la presentazione del Calendario Storico 2022, avvenuto nella cornice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Stampato con una tiratura di quasi 1,2 milioni di copie, è giunto alla sua 89esima edizione. Chi desidera può sfogliarlo online.