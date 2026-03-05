Il carburante è aumentato del 50%, i voli costeranno di più

Il 27 febbraio una tonnellata di cherosene in Europa nord-occidentale costava circa 820 dollari. Il 3 marzo, quattro giorni e una guerra dopo, lo stesso cherosene si vendeva a 1.230 dollari. È quello che è successo quando le bombe americane e israeliane hanno iniziato a cadere sull’Iran.

Cattive notizie per i prezzi dei biglietti aerei: il prezzo del cherosene aumenta del 50% in Europa

Per capire perché il prezzo del carburante per aerei è esploso bisogna capire il contesto. Il 40% del cherosene importato in Europa nel 2025 proveniva dai Paesi del Golfo. E tutto quel cherosene passava attraverso lo Stretto di Hormuz, dove transita una fetta enorme del commercio mondiale di petrolio.

Dall’inizio del conflitto, il traffico marittimo nello Stretto è praticamente paralizzato. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di avere il controllo totale del passaggio. Diverse petroliere che trasportavano cherosene sono bloccate. L’Iran ha colpito una petroliera statunitense nel Golfo e ha lanciato centinaia di missili e droni contro Paesi del Golfo che ospitano basi americane, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Kuwait. Quindi lo Stretto di Hormuz è diventato una zona di guerra.

L’effetto sui biglietti aerei

Le compagnie aeree cercano normalmente di proteggersi dalle fluttuazioni del carburante con contratti di copertura, acquistando cherosene in anticipo a prezzi fissi. Ma un’impennata del 50% in pochi giorni è un evento che nessuna copertura finanziaria può assorbire completamente. Se il prezzo del cherosene resta a questi livelli, o peggiora con il protrarsi del conflitto, i biglietti aerei sono destinati ad aumentare.

Il carburante è una delle voci di costo più rilevanti per le compagnie aeree, e un aumento di questa portata non può essere assorbito senza conseguenze per i passeggeri. Le compagnie che operano rotte intercontinentali, dove il cherosene incide di più sul costo totale del volo, saranno le prime a ritoccare i prezzi.

Non è solo il cherosene

L’esplosione del prezzo del carburante per aerei è solo un pezzo del puzzle. Il prezzo del petrolio è schizzato al rialzo, quello della benzina e del diesel pure, e quello del gas è aumentato di quasi il 40%, i costi del trasporto marittimo globale stanno salendo per i carichi ancora in movimento. C’è già chi si precipita alle stazioni di servizio per paura di una penuria. E a buon diritto. Con il conflitto che non accenna a fermarsi, pensare che i prezzi si stabilizzino a breve è un’illusione.