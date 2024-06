Caricatore USB-C 100W con porte multiple: sconto di 20 euro su Amazon (coupon)

Un caricatore USB-C da 100W utile per ricaricare diversi dispositivi contemporaneamente, laptop compresi, è protagonista di questa offerta su Amazon: spunta la casella del coupon sconto che trovi in pagina per pagarlo soltanto 39 euro invece di 59 e riceverlo subito a casa con la spedizione Prime.

Caricatore USB-C 100W in offerta: le caratteristiche

Con l’acquisto di questo accessorio ti porti a casa un device versatile e potente dotato di configurazione 4 in 1 che include due porte USB-A e due porte USB-C. Quest’ultime possono erogare fino a 100W, così da poter mettere in ricarica anche un laptop. Le porte USB-A possono fornire fino a 60W, perfette per la ricarica rapida dei dispositivi mobile.

Proprio per questo parliamo di un caricatore compatibile praticamente con tutto, dai laptop ai tablet, fino a passare per smartphone e console da gioco. Il caricatore è completamente sicuro grazie alla protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito, supportata dalla tecnologia di controllo della temperatura BCT (Baseus Cooling Technology) per evitare surriscaldamenti durante la ricarica.

Con il supporto a vari protocolli di ricarica, è il dispositivo perfetto da avere sempre con se, anche in viaggio. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 39 euro invece di 59.