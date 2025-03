Caricatore USB-C 270W con 6 porte: attiva il coupon per avere il 40% di sconto

Amazon ti offre una splendida occasione su questo caricatore USB-C da 270W e 6 porte: attivando il coupon sconto che trovi nella pagina prodotto potrai pagarlo soltanto 29,93 euro invece di 49,89. Un risparmio del 40% con tanto di spedizione Prime e consegna immediata.

Caricatore USB-C 270W: puoi ricaricare anche due laptop insieme

Questo caricatore è davvero un prodigio per i suoi scopi. Dotato di 6 porte (4 USB-C e 2 USB-A), offre una potenza totale di 270W, abbastanza per ricaricare addirittura due laptop e altri dispositivi USB simultaneamente. Potrai ottenere fino a 100W di potenza dalla porta USB-C1 e 65W dalla porta USB-C2, ideale per PC portatili e altri dispositivi energivori.

Nonostante questo ha un design compatto che lo rende facilmente trasportabile, con un cavo di ricarica lungo 150 centimetri incluso nella confezione che ti darà modo di posizionarlo dove preferisci. La tecnologia GaN di ultima generazione assicura infatti che sia più piccolo, più efficiente e più fresco durante l’uso rispetto ai caricabatterie tradizionali.

Compatibile con praticamente tutti i dispositivi elettronici, anche i più esigenti, è la soluzione perfetta se stai cercando un caricabatterie potente e versatile capace di gestire più device allo stesso momento. Attiva il coupon sconto per pagarlo soltanto 29,93 euro invece di 49,89.