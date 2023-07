Caricatore USB multiplo: 6 in 1 in offerta Amazon

Se sei alla ricerca di un caricatore USB multiplo che soddisfi tutte le tue esigenze di ricarica, allora non perdere l’occasione di acquistare il caricatore USB 6-in-1 in offerta su Amazon.

Questo fantastico accessorio è disponibile a soli 32,99 euro invece di 52,99 grazie al coupon da applicare in pagina.

Caricatore USB 6-in-1: tanta potenza in un solo dispositivo

Con una potenza di uscita massima di 120W, questo caricatore USB multiplo ti offre la possibilità di caricare i tuoi dispositivi al massimo della velocità. Le porte Type-C1 e Type-C2 possono raggiungere una potenza di uscita massima di 65W durante la ricarica separata, consentendoti di caricare contemporaneamente due laptop.

Non dovrai più preoccuparti di aspettare a lungo per ricaricare i tuoi dispositivi: con questo caricatore saranno pronti in un batter d’occhio, risparmiando tempo prezioso.

Ciò che rende questo caricatore USB un must have è la possibilità di caricare simultaneamente fino a 6 dispositivi. Con 3 porte USB-A e 3 porte Type-C, avrai spazio sufficiente per collegare tutti i tuoi dispositivi e ricaricarli contemporaneamente. Non dovrai più aspettare il turno per la ricarica: l’efficienza di ricarica aumenta notevolmente, garantendo che i tuoi dispositivi siano sempre pronti all’uso.

Questa stazione di ricarica USB supporta inoltre un’ampia gamma di tensioni di ingresso, da 100V a 240V. Ciò significa che potrai portare il caricatore con te durante i tuoi viaggi in tutto il mondo, godendo di una ricarica rapida e affidabile ovunque tu vada. Non importa in quale parte del mondo ti trovi, il tuo caricatore USB multiplo sarà sempre al tuo fianco per garantirti una ricarica efficiente e veloce.

Non lasciare che la mancanza di porte di ricarica ti rallenti.

