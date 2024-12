Caricatore USB-C da 30 W: a 5,59 euro è un vero REGALO

Attiva il coupon che trovi in questo momento su Amazon per acquistare il caricatore USB-C da 30 W di Baseus al prezzo stracciato di soli 5,59 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: ti consigliamo di approfittarne subito, prima di un eventuale sold out. Lo vuoi regalare per Natale? È sicuramente un’ottima idea per un articolo hi-tech che tornerà utile ogni giorno a chi lo riceverà.

Baseus, caricatore USB-C da 30 W a prezzo stracciato

Proposto da uno tra i marchi leader del settore, è adatto alla ricarica di tutti i dispositivi: agli smartphone ai tablet, fino agli smartwatch e agli auricolari wireless. Le dimensioni sono estremamente compatte (solo 30,5x29x38,4 millimetri) e lo stesso vale per il peso (45 grammi), così da poterlo trasportare facilmente in borsa o nello zaino. È dotato di un connettore obliquo unico nel suo genere e compatibile con le tecnologie GaN 3 e Power Delivery 3.0. Inoltre, integra un sistema per il controllo della temperatura, così da evitare surriscaldamenti potenzialmente dannosi. Trovi altre informazioni nella scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 5,59 euro, è un vero regalo. Non lasciarti sfuggire l’occasione, devi solo attivare il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce per ottenere lo sconto. È venduto dallo store ufficiale del brand e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica.

Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratis, prevista già entro domani se lo ordini adesso. In caso contrario, puoi iniziare subito i 30 giorni di prova per accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione senza alcuna spesa.