Caricatore wireless: lo avevi mai immaginato in bambù?

Hai mai pensato di possedere un caricatore wireless in bambù? Ebbene, potrebbe essere una scelta molto più elegante e conveniente di quanto non immagini: 14,99 euro, niente di più. Perché anche il bello può costar poco quando incontra uno sconto del 50% e un occhio sensibile al di qua dello schermo. Bello e sostenibile: attenzione al bambù, in grande crescita anche in Italia grazie a proprietà prodigiose sia per l'arredamento che per il positivo impatto ambientale che può offrire.

Opzione bambù

Molto spesso la tecnologia tende a presentarsi con design etereo, superfici lucide, elementi luminosi, colori definiti ed omogenei. Queste caratteristiche possono apparire coerenti e lineari in sé ma, se immerse in un contesto naturale, disperdono la loro bellezza apparente per apparire posticce, plasticose, artificiali. La scelta del bambù è dunque uno stratagemma adottato già in molti contesti grazie alle caratteristiche estetiche e fisiche di questo elemento.

La forma è quella tradizionale: un elemento sporgente per ospitare Airpods e smartwatch, più un piano orizzontale sul quale appoggiare lo smartphone. A differenza delle scelte della concorrenza, però, Veelink adotta una livrea in legno, con venature chiaramente visibili ed un impatto estetico molto più caldo e naturale. Per questo motivo lo si può adottare davvero ovunque, presentandosi come un elemento d'arredo che non andrà mai nascosto.

Ricarica rapida garantita per tutti i dispositivi di nuova generazione, design impeccabile per ogni tipo di arredamento: forgiato dall'innovazione dentro, scolpito nel legno fuori. Chi ha mai detto che la tecnologia debba avere sempre e soltanto certe forme e certi colori dettati da una visione deliberatamente industriale? Ben venga l'alternativa in bambù, ben venga il bello.