Carta Acquisti 2025: requisiti e moduli per richiesta

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato il rinnovo del programma Carta Acquisti che permette di ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per spese alimentari e sanitarie, oltre che per il pagamento delle bollette di luce e gas. La richiesta deve essere presentata agli uffici postali, compilando i moduli pubblicati sul sito del Ministero e di Poste Italiane o disponibili negli uffici postali. È necessario però rispettare specifici requisiti.

Requisiti della Carta Acquisti

La Carta Acquisti è stata introdotta con il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008. È in pratica una carta Postepay gratuita che viene ricaricata automaticamente dallo Stato ogni due mesi. La somma di 80 euro può essere utilizzata negli esercizi abilitati al circuito Mastercard per effettuare i propri acquisti e presso gli uffici postali per pagare le bollette di luce e gas. Nei negozi e nelle farmacie convenzionati è possibile ottenere anche uno sconto del 5%.

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani con età uguale o superiore a 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (il titolare della carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti. Chi ha già ottenuto la Carta Acquisti negli anni precedenti e rientra ancora nei requisiti non deve presentare una nuova richiesta.

Rispetto al 2024 sono stati aggiornati il valore massimo dell’ISEE e l’importo complessivo dei redditi percepiti, considerando il tasso di inflazione ISTAT:

cittadini con età inferiore a 3 anni: valore massimo ISEE della famiglia pari a 8.117,17 euro

cittadini con età compresa tra 65 e 70 anni: valore massimo ISEE della famiglia pari a 8.117,17 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 8.117,17 euro

cittadini con età superiore a 70 anni: valore massimo ISEE della famiglia pari a 8.117,17 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 10.822,90 euro

Ci sono poi specifici requisiti che riguardano intestazione di utenze (luce e gas) e veicoli, quote di immobili e patrimonio mobiliare.