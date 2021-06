Carta del Docente 2021, occhio alla scadenza

La Carta del Docente è un bonus a disposizione di quanti, secondo le categorie individuate dal Ministero dell'Istruzione, intendono utilizzarlo secondo una serie di finalità legate alla propria attività scolastica: aggiornamenti formativi, prodotti informatici e altro ancora. Il bonus vale ben 500 euro, ma va utilizzato entro una scadenza determinata. La scadenza della Carta del Docente 2021 è fissata al 31 agosto.

Carta del Docente: scadenza e istruzioni

Amazon ha creato una pagina apposita per guidare le scelte dei docenti che ancora debbono spendere il proprio bonus e che intendono farlo sul marketplace online. In questo vademecum si ricorda in particolare come dopo la scadenza “l'eventuale credito residuo non potrà più essere utilizzato e sarà automaticamente riaccreditato sul tuo saldo Carta del Docente fino al raggiungimento dell’ammontare massimo di €1.000 euro sul borsellino governativo“. Si può cumulare credito solo fino ad un massimale di 1000 euro (due annualità), mentre il resto va perduto.

Su Amazon è possibile utilizzare la Carta del Docente sulle seguenti categorie di prodotto:

Queste le istruzioni per poter sfruttare correttamente il credito su Amazon:

Per utilizzare il tuo bonus su Amazon.it, crea un buono del valore intero desiderato di minimo 1€ (es. 15,00€ e non 15,50€) sul sito cartadeldocente.istruzione.it e convertilo in un codice Amazon sul sito amazon.bonus-docenti.it (potranno essere associati uno o più codici Amazon, es. un buono di 15€ verrà convertito in 2 codici da 10€ e da 5€).

Occhio alla scadenza, quindi: con la fine del mese di agosto occorre aver scelto come sfruttare il proprio bonus, così da poterlo sfruttare al meglio.