Carta di Credito senza reddito dimostrabile? Scegli VIABUY

VIABUY è il conto 100% digitale completamente indipendente da qualsiasi banca. Sarai felice di sapere questo perché si tratta della soluzione ai tuoi problemi. Infatti, se sei alla ricerca di un conto che ti permetta di avere una Carta di Credito senza disporre di un reddito dimostrabile questa è la tua chance.

Attivando VIABUY entri in un mondo ricco di opportunità dove gestire i tuoi risparmi e guadagni è semplice, veloce, immediato e senza troppe clausole. In meno di 8 minuti avrai un conto specifico con un IBAN personale lussemburghese e tedesco. In più otterrai anche la tua carta Prepaid MasterCard.

Una genialata per chi non può ottenere una carta di credito, ma ne vorrebbe una per accedere a quei servizi per cui è obbligatoria. In questo articolo ti dettagliamo in modo chiaro e semplice i costi per aprire un conto su VIABUY e tutti i benefici inclusi. Scopri quanto è vantaggioso scegliere questa soluzione.

Carta di Credito con VIABUY: la soluzione si chiama Prepaid MasterCard

Fondamentalmente la Prepaid MasterCard si comporta da carta di credito pur essendo una carta di debito. In altre parole, ha tutto quello che serve per essere accettata come tale, ma entra in funzione solo se la somma da pagare è disponibile sul tuo conto VIABUY. Ha i numeri in rilievo, la utilizzi anche per noleggiare un’auto e molto altro.

Quindi il suo aspetto e il feeling di pregio la rendono pressoché identica a una “vera” carta di credito. Solo che non avrai una linea di credito sul tuo conto, ma potrai spendere solo la cifra disponibile effettivamente. Un enorme vantaggio per chi ha bisogno di questo, ma è senza reddito dimostrabile.

Quanto costa VIABUY? Aprire un conto è semplice e veloce. Cliccando su questo link dovrai per prima cosa selezionare il design della carta che più ti piace. Hai a disposizione il nero oppure l’oro. Le funzionalità sono identiche, l’unica differenza è il colore.

Poi sarai indirizzato verso il format vero e proprio da compilare per aprire il conto VIABUY. Il costo totale iniziale è di 89,80 euro. Questa spesa include la quota di emissione della carta di credito pari a 69,90 euro, una tantum, e il canone annuale della carta, pari a 19,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.