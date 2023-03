Carta d'Identità Elettronica: il sito non funziona (update)

Proprio nei giorni in cui si parla di novità importanti per la Carta d’Identità Elettronica, il sito istituzionale del Ministero dell’Interno che raccoglie tutte le informazioni a proposito del documento risulta irraggiungibile, se non attraverso uno dei link che puntano direttamente a una delle sue pagine interne. Ecco quanto mostrato provando ad accedere alla homepage, all’indirizzo cartaidentita.interno.gov.it.

È comunque possibile navigare nelle sezioni del portale puntando in modo diretto a URL come cartaidentita.interno.gov.it/la-carta oppure cartaidentita.interno.gov.it/richiedi e proseguendo poi da lì. Non è dato a sapere quali siano le tempistiche necessarie per la risoluzione del problema.

In merito a CIE, ricordiamo che al vaglio ci sono le ipotesi in merito al suo impiego al fianco (o in sostituzione) di SPID per quanto concerne la gestione dell’identità digitale.

Aggiornamento: anche la homepage del portale istituzionale è tornata a funzionare correttamente.

