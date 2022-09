Carta del Docente: come utilizzarla su Amazon

Anche quest’anno, Amazon rinnova il proprio impegno a supporto della Carta del Docente, l’iniziativa messa in campo fin dal 2016 dal Ministero in favore di chi insegna. L’e-commerce permette di convertire il contributo (o una parte di esso) in credito da spendere sul proprio store online, all’interno di determinate categorie. Tutti i dettagli sono illustrati nella sezione dedicata, riassumiamo qui la procedura da seguire.

Come utilizzare la Carta del Docente su Amazon

Per ottenere i 500 euro di bonus previsti è necessario anzitutto accedere al portale cartadeldocente.istruzione.it ed effettuare l’autenticazione con credenziali SPID. Dopodiché, si deve visitare il sito amazon.bonus-docenti.it e seguire le istruzioni lì riportate per convertire il saldo in codici promozionali da spendere su Amazon. Una precisazione: sarà successivamente possibile, in qualsiasi momento, effettuare l’operazione contraria, trasferendo il credito nuovamente sul borsellino governativo.

Una volta ottenuti i codici Amazon, non bisogna far altro che scegliere il prodotto che si desidera acquistare e completare l’ordine. Sono queste le categorie dello store interessate:

Qualche esempio di articolo acquistabile per la sezione Informatica: un ASUS Chromebook, un laptop Acer, una calcolatrice scientifica Sharp oppure un Apple iPad.

Il termine ultimo per l’utilizzo dei buoni generati è fissato nel 31 agosto 2023. La Carta del Docente permette inoltre di acquistare ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema e di far fronte al pagamento per l’iscrizione a corsi di laurea e master universitari nonché a corsi per attività di aggiornamento.

Tra le iniziative messe in campo da Amazon per il mondo dell’istruzione ricordiamo Un click per la Scuola che dona a un istituto a scelta (o a Save the Children) una percentuale del valore degli acquisti idonei effettuati sullo store, sotto forma di un credito virtuale.