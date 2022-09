Carta YOU conviene? I vantaggi della carta di credito senza canone

Fino a qualche anno fa avere una carta di credito senza commissioni o canone era impensabile. Ancor meno averne una senza conto corrente bancario ad essa collegato. Fortunatamente i tempi evolvono e oggi tutto ciò è diventato una realtà, che si traduce in un solo nome: Carta YOU.

Si tratta di una carta di credito Mastercard di Advanzia Bank che ha come caratteristica principale la completa assenza di commissioni. Flessibilità e convenienza sono il perno attorno a cui ruotano tutte le sue funzionalità – zero costi nascosti e credito gratuito fino a 7 settimane, tanto per citarne alcuni, senza dover cambiare banca. Troppo bello per essere vero? Scopriamo se Carta YOU conviene davvero, analizzando prezzi e vantaggi.

Carta YOU: analisi di costi e vantaggi

Iniziamo questa analisi partendo dai costi. Il canone, come abbiamo già anticipato, risulta azzerato per sempre, così come le commissioni per il prelievo di contanti in tutto il mondo e per l’utilizzo all’estero. Di gratuito ci sono anche la commissione di cambio valuta, l’emissione, la spedizione e l’eventuale blocco della carta, la commissione d’incasso e il PIN sostitutivo.

Il pagamento è previsto soltanto in caso di carta sostitutiva, per addebito diretto SEPA non autorizzato, duplicato di comunicazione cartaceo e commissione di sollecito. Carta YOU include gratuitamente anche l’assicurazione viaggio, completa e con copertura totale.

Un altro vantaggio di Carta YOU è la possibilità di ricevere fino a 7 settimane di credito gratuito. Se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 del mese) riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e potrai saldare fino al 3 del mese seguente. Avrai così un pagamento differito, senza interessi sui tuoi acquisti, fino a 7 settimane.

È disponibile anche l’opzione di pagamento frazionato flessibile, che ti permette di decidere ogni mese quanto desideri pagare al momento della ricezione del riepilogo. Interessante anche la possibilità di richiedere Carta YOU senza che ci sia bisogno di cambiare banca. Al cliente verrà, infatti, inviata una fattura da pagare tramite bonifico bancario, anche da un conto già esistente.

Come richiedere Carta YOU

Non mancano inoltre le più recenti tecnologie di sicurezza e servizio di assistenza clienti gratuito attivo 24 ore su 24. Riassumendo i vantaggi di Carta YOU abbiamo:

Nessuna commissione annuale per sempre

per sempre Nessuna commissione per il prelievo in contanti

Nessuna commissione per acquisti effettuati all’estero

Assicurazione di viaggio gratuita e completa

Credito gratuito fino a 7 settimane

Nessun bisogno di cambiare banca

Servizio clienti gratuito attivo 24 ore su 24

Riepilogo delle transazioni online

Portale online di assistenza clienti

Pagamento Contactless

Mastercard SecureCode

Richiedere Carta YOU è semplicissimo e puoi farlo in pochi minuti: basta collegarsi al sito web ufficiale attraverso questo link. Ricordiamo che sia l’emissione che la consegna a casa sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.