Carta YOU: la richiedi in 2 minuti e hai ZERO commissioni

Le commissioni sono ovunque. Ma Advanzia Bank va contro corrente con la sua innovativa Carta YOU, un’opzione senza rivali nel panorama delle carte di credito. La sua promessa? Nessuna commissione annuale, né di prelievo o pagamento. Puoi richiedere Carta YOU in soli 2 minuti, direttamente online.

Carta YOU taglia tutte le commissioni extra

Il vantaggio principale di Carta YOU è la totale assenza di commissioni annuali, che garantisce un risparmio significativo a lungo termine. Un altro punto di forza è la possibilità di prelevare denaro in contanti senza commissioni su più di un milione di sportelli. Anche gli acquisti all’estero sono senza costi aggiuntivi, in oltre 36 punti di accettazione mondiali.

Carta YOU non è solo una carta di credito: è un compagno di viaggio ideale, che ti offre un’assicurazione viaggio gratuita e completa per garantirti totale tranquillità durante i tuoi spostamenti. In più, questa ottima carta è anche flessibile, con un periodo di pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sugli acquisti.

Un’altra caratteristica chiave di Carta YOU è la possibilità di aderire a tutti i suoi vantaggi senza dover cambiare banca: potrai continuare a utilizzare il tuo conto corrente senza problemi. Inoltre, Carta YOU non è solo assenza di commissioni, ma offre anche i vantaggi e la comprovata sicurezza di una Mastercard Gold.

In conclusione, Carta YOU di Advanzia è molto più di una carta di credito senza commissioni perché offre vantaggi esclusivi e copertura completa nei tuoi viaggi senza alcun costo aggiuntivo. Richiedere Carta YOU è facile e veloce: ti bastano soltanto 2 minuti e la richiesta può essere inoltrata direttamente online.

