Cashback sul POS Axerve: rimborso del 50% delle commissioni

Come ridurre i costi dei pagamenti elettronici e aumentare i profitti? Con una soluzione semplice quanto efficace: cambiando il POS attuale con quello di Axerve. Tramite il POS Easy, oltre a commissioni basse dell’1%, otterrai anche il rimborso del 50% su ogni transazione.

Rimborso del 50% delle commissioni e tanti altri vantaggi

Come dicevamo, le commissioni del POS Easy Axerve sono soltanto dell’1% su ogni transazione, così potrai massimizzare i tuoi profitti. Inoltre, metà di queste ti ritorneranno indietro.

Parlando del terminale POS, è un modello avanzato. Si tratta infatti del PAX A920 Pro, dispositivo elegante, robusto e ricco di funzionalità. Tra queste, la connettività 4G e Wi-Fi e la stampa degli scontrini per offrire ai tuoi clienti una ricevuta cartacea delle loro transazioni.

A livello di portabilità, il POS presente un design compatto e maneggevole, ideale quindi per l’uso in mobilità. Inoltre, riceverai le transazioni sul tuo conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.

POS Easy Axerve è dotato di SIM multi-operatore inclusa, con traffico dati per restare sempre connesso grazie alla selezione automatica dell’operatore. Non hai alcun vincolo di permanenza e potrai fare affidamento su un supporto tecnico 24/7, sempre a tua disposizione per qualsiasi necessità. Infine, la sicurezza avanzata, che consente di proteggere i dati dei tuoi clienti.

La promozione rimborso del 50% delle commissioni è valida solo fino al 30 maggio 2024. Non perdere questa occasione unica per risparmiare sui costi dei pagamenti elettronici e aumentare i tuoi profitti! Contatta Axerve oggi stesso per saperne di più!