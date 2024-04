Casa colpita da un detrito spaziale: NASA conferma

Non era un pezzo di batteria, ma l’oggetto che ha colpito un’abitazione a Naples (Florida) proviene dalla Stazione Spaziale Internazionale. Al termine dell’indagine, la NASA ha confermato che si tratta di un pezzo metallico del pallet rilasciato nello spazio. Per qualche ignoto motivo non è bruciato durante il rientro in atmosfera.

Circa tre anni fa, il braccio robotico Canadarm2 della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha rilasciato nello spazio un pallet (visibile nell’immagine) con vecchie batterie nichel-idrogeno (sostituite da batterie agli ioni di litio). Come si può leggere sul sito della NASA, il pallet doveva orbitare intorno alla Terra tra due e quattro anni, prima di “bruciare innocuamente” nell’atmosfera.

Le previsioni si sono rivelate quasi esatte. Il rientro in atmosfera è avvenuto lo scorso 8 marzo, ma non tutto è bruciato nell’atmosfera. Un cittadino statunitense di Naples (Florida) ha segnalato che un detrito spaziale ha sfondato il tetto e due piani della sua abitazione.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024