Casa pulita col Prime Day: Xiaomi Robot Vacuum X20+ al MINIMO

Xiaomi Robot Vacuum X20+ scende al suo prezzo minimo storico e merita una segnalazione su queste pagine. È merito dell’offerta del Prime Day che vede protagonista il robot aspirapolvere e lavapavimenti, tra i più apprezzati (e ricercati) della categoria. Vuoi sapere quali sono i suoi punti di forza? Eccoli di seguito.

L’offerta su Xiaomi Robot Vacuum X20+

È dotato di una stazione smart all-in-one per lo svuotamento automatico della polvere in soli 10 secondi e di un sacchetto ad alta capienza che può durare fino a 75 giorni senza bisogno di essere sostituito. Il serbatoio dell’acqua da 4 litri e il vassoio estraibile rendono la manutenzione facile e veloce. Con una potenza di aspirazione di 6.000 Pa, rimuove efficacemente polvere e capelli anche dagli angoli più difficili, trasformandosi in un vero e proprio depuratore d’aria mobile. Il sistema di lavaggio con doppio panno rotante a 180 giri/min elimina le macchie più ostinate e si adatta in modo intelligente a ogni superficie, sollevando i moci in presenza di tappeti o durante il lavaggio e l’asciugatura. Ancora, ci sono la navigazione laser 3D con tecnologia S-Cross e scansione a 360 gradi LDS, per una mappatura precisa. È comandabile da remoto tramite l’app Xiaomi Home oppure con la voce attraverso Alexa e Assistente Google Assistant, sfruttando la connettività Wi-Fi. Trovi tutte la altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata all’articolo.

È al suo prezzo minimo storico di 341 euro, mai così conveniente da quando è stato lanciato sul mercato. Non c’è bisogno di coupon, lo sconto è applicato direttamente dall’e-commerce. Amazon si occupa di vendita, spedizione e consegna a casa tua in pochi giorni. Il voto medio assegnato da quasi 2.200 recensioni è 4,4/5.

Anche l’edizione 2025 dell’evento Prime Day si avvicina alla sua conclusione: hai tempo solo fino a domani per scoprire tutte le promozioni in corso e per approfittarne. Se non sei ancora iscritto a Prime, ti consigliamo di attivare gratuitamente la prova di 30 giorni per non perdere l’occasione.