Casa pulita con Xiaomi Robot Vacuum E5: è al MINIMO STORICO

Xiaomi Robot Vacuum E5 è un robot 2-in-1 per la pulizia della casa che aspira e lava, in contemporanea. Lo trovi in questo momento al suo prezzo minimo storico su Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, ma potrebbe certamente far gola a molti. Può essere controllato via app su smartphone oppure tramite comandi vocali con Alexa e Assistente Google.

Offerta smart home su Xiaomi Robot Vacuum E5

Combina potenza e design compatto, con un diametro di 30 centimetri e soli 7 centimetri di altezza, così da poter passare agevolmente sotto i mobili. Pesa 2,3 chilogrammi. È dotato di un’aspirazione da 2.000 Pa con tre livelli regolabili, spazzole laterali doppie, serbatoio per la polvere da 400 ml e vaschetta dell’acqua da 90 ml con panno lavabile. Funziona grazie a una batteria da 2.600 mAh con circa 110 minuti di autonomia in modalità standard, si occupa della navigazione intelligente effettuando un percorso ottimizzato dai sensori che rilevano gli ostacoli. Quando finito o necessario, torna automaticamente alla base. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

Grazie allo sconto di Amazon lo puoi comprare al prezzo minimo storico di 79,99 euro. Davvero niente male, per un dispositivo 2-in-1 come Xiaomi Robot Vacuum E5, che si occuperà di pulire e lavare il pavimento al posto tuo, concedendoti così del prezioso tempo libero extra. Non servono codici o coupon promozionali.

Verifica le tempistiche della consegna gratuita nella scheda sull’e-commerce. Considerata la convenienza dell’offerta, potrebbe andare sold out in fretta. Eventualmente, in caso di sold out, per non perdere il diritto allo sconto puoi comunque effettuare l’ordine così da riceverlo non appena tornerà disponibile.