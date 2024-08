Casa sicura durante i viaggi: sconto 44% su Xiaomi Smart Camera

L’offerta di Amazon su Xiaomi Smart Camera C200 è l’occasione che cerchi se sei in partenza per le vacanze. La videocamera di sicurezza è in sconto del 44% e ti garantisce la possibilità di poter contare su un occhio vigile nel tuo ambiente domestico, anche quando sarai via. Si connette tramite Wi-Fi, può ospitare le registrazioni su schede microSD fino a 256 GB ed è sempre accessibile via app.

Xiaomi Smart Camera C200 è in offerta su Amazon

Integra un sensore 1080p per una visione senza sbavature in ogni situazione, anche in notturna sfruttando gli infrarossi. La testa può ruotare di 360 gradi, c’è il rilevamento del movimento con l’invio immediato di una notifica sullo smartphone e non manca nemmeno il sistema per la comunicazione audio bidirezionale, così da poter parlare da remoto con chi si trova nell’abitazione. L’immagine qui sotto mostra il design elegante e minimalista del dispositivo: per vederne altre e per conoscere tutte le specifiche tecniche, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Lo sconto del 44% applicato in automatico (non servono coupon né codici promozionali) ti permette di acquistare Xiaomi Smart Camera C200 al prezzo finale di soli 24,99 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, per un articolo che terrà al sicuro la tua casa anche quando sarai via.

Con un rating pari a 4,4/5 stelle ottenuto da oltre 1.000 recensioni, la videocamera di sicurezza in offerta è un must have. Se la ordini subito, entro un paio di giorni arriverà a casa tua. Amazon si occupa direttamente delle vendita e della spedizione, senza intermediari, con la consegna gratuita a domicilio.