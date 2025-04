Presa smart Tapo P105 a 9,99 euro: occasione su Amazon (-38%)

La presa smart Tapo P105 è perfetta per controllare a distanza con lo smartphone o con la voce grazie al supporto Alexa e Google Home i dispositivi ad essa collegati. Oggi puoi acquistarla in sconto esclusivo su Amazon a soli 9,99 euro invece di 15,99, con spedizione Prime e consegna immediata. Così puoi ampliare o iniziare a costruire la tua domotica.

Tapo P105: le caratteristiche della presa smart

La presa smart Tapo P105 si collega al WiFi di casa e poi ti basta uno smartphone e l’app gratuita Tapo per programmare accensioni e spegnimenti, impostare timer personalizzati e creare routine giornaliere che semplificano la tua vita. Come detto, funziona anche con Alexa e Google Home, aprendo la porta ai comandi vocali.

Tra le altre funzioni interessanti, la modalità assenza è utile per simulare la tua presenza in casa mentre sei fuori, aumentando la sicurezza contro eventuali malintenzionati.

Per funzionare non servono hub o complicati sistemi domotici: basta collegarla al WiFi per essere subito operativi. Piccola, ma potente: Tapo P105 è l’accessorio smart che porta la tua casa nel futuro. Acquistala a soli 9,99 euro.