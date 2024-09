Casa tua è in pericolo: dovresti cancellarla da Google Maps

Purtroppo una delle pratiche che non è mai in calo è il furto di abitazioni. Peccato però che oggi i ladri si sono fatti ancora più furbi utilizzando la tecnologia a loro favore. Infatti, proprio Google Maps si è scoperto essere un’app molto sfruttata da chi sta organizzando un furto in quartiere. La notizia arriva dal sud della California.

Ad averlo segnalato è Ryan Railsback, agente del Dipartimento di Polizia di Riverside. Nondimeno, anche in Italia questa app viene sfruttata per ottenere informazioni sulla casa che i ladri vogliono rapinare. Grazie a Street View i criminali ottengono dati importanti dell’abitazione senza doversi recare sul posto.

Il vantaggio è che con Google Maps possono verificare eventuali vie di fuga, se e quante telecamere sono installate, riconoscere possibili oggetti di valore, quali ingressi utilizzare per entrare e per uscire con la refurtiva. Insomma, questa app, che solitamente conosciamo perché ci porta facilmente a destinazione, è anche utilizzata dai ladri per rubare a casa della gente.

Google Maps: come “blurare” la tua casa

Non è solo il tuo conto corrente a essere in pericolo. Infatti, molti cittadini del sud California, per proteggersi da questa pratica, hanno deciso di “blurare” la propria casa su Google Maps. “Blurare” è il termine utilizzato per indicare la volontà di sfocare la propria abitazione su Street View. In questo modo chi si fa una passeggiata virtuale nel quartiere non riesce a vedere particolari dell’abitazione. Cosa devi fare per nascondere la tua casa nell’app? Ecco il procedimento: