Se anche tu vuoi sentirti come Marty McFly in Ritorno al Futuro o se sei alla ricerca di un regalo nerd da infilare sotto l’albero, questo è uno stop obbligato: Casio CA-53W oggi è proposto su Amazon con il 44% di sconto sul prezzo di listino. È l’orologio indossato da Michael J. Fox nella pellicola: c’è bisogno di aggiungere altro?

Casio CA-53W: l’orologio di Marty in Ritorno al Futuro è in offerta

Compare fin dai primi minuti della trilogia, nella prima pellicola del 1985, ben visibile quando Marty si rialza dopo aver distrutto un’intera stanza con un accordo di chitarra.

Unisex e resistente all’acqua, funge all’occorrenza da calcolatrice. Ah, e segna l’ora (ma questo è un dettaglio). Abbiamo già scritto che lo indossa Marty McFly in Ritorno al Futuro?

Tra le altre funzioni quella per il calendario e il fuso orario, ma a noi interessa relativamente. Casio CA-53W è l’orologio di Marty McFly in Ritorno al Futuro, nel caso non lo avessimo ancora scritto. E oggi lo si può comprare a soli 27,49 euro (invece di 49,00 euro come da listino). Grande Giove!